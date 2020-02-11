Владлен ЮРЧЕНКО: «Играли в свой футбол и получили удовольствие»

Украинский полузащитник «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал победу над «Железничаром» (4:0) в товарищеском матче и рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«Был хороший спарринг. Мы настраивались на игру. Скоро чемпионат, хотели показать, насколько мы готовы. Многое получалось. Мы играли в свой футбол. Получили удовольствие, выиграли 4:0. Вот и все.

Я уже жду официальных игр. Конечно, тренироваться на сборах не всегда просто и легко. Но у нас еще есть время подготовиться, сыграть последнюю игру.

Мы готовимся по плану. Тренерам виднее. Считаю, что мы хорошо готовы, проделали хорошую работу. Мы все выполняем, все идет своим чередом. Думаю, у нас хорошая готовность», — отметил Юрченко.