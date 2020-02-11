Йосип ПИВАРИЧ: «Нужно выйти в Лигу чемпионов и завоевать Кубок Украины»

Хорватский защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

- Йосип, сегодня ты работал по индивидуальной программе… Как самочувствие?

- Вчера во время матча я пошел на высокий мяч, выпрыгнул, а соперник «подсел» под меня, я неудобно приземлился на спину, а после почувствовал боль. Но это несерьезное повреждение, один день потренируюсь индивидуально. Надеюсь, уже завтра вернусь в общую группу.

- Со стороны показалось, что игра с «Борацом» далась вам легко. Причиной тому – «легкие ноги»?

- На каждом сборе есть тяжелая работа. Но так и должно быть на сборах. У нас есть еще время, до начала чемпионата 12 дней. Так что ноги еще будут чуть легче. К этому времени мы уже на сто процентов будем готовы к сезону. А сейчас еще есть время чтобы поработать.

- Главный тренер сказал, что команда работает над тем, чтобы разнообразить свою игру. Вы чувствуете, что прогрессируете в этом плане?

- Я не помню, когда на сборах мы забивали столько голов. Практически в каждом матче. Только у «Хайдук» мы не обыграли. Мы выиграли в семи играх из девяти, забили много мячей. Для команды это важно, что мы забиваем много мячей, потому что у нас была проблема с реализацией. В этом нужно честно признаться. Не всегда мы так легко и много забивали. Нас радует такая высокая результативность. Понимаю, что на сборах результаты контрольных матчей – не самое важное, но это очень важно для атмосферы в команде. Забивать голы всегда приятно.

- Во вчерашней игре в голевых атаках участвовали игроки обоих флангов. Это свидетельствует о хорошем взаимодействии?

- Это также является показателем того, что игроки хорошо готовы физически, крайние защитники успевают подключаться к атакам, завершать их. Мы проделали большой объем работы на сборах, было очень тяжело, но это поможет нам в играх. Ведь в современном футболе нужно не только хорошо мыслить и быть хорошо подготовленным в техническом плане. Физическая подготовка также очень важна.

- По итогам первого сбора ты был лучшим бомбардиром, тебя даже в шутку начали называть Неймаром…

- Да, ребята называли (смеется). Конечно, всегда приятно забивать голы. Но я четыре матча провел на более атакующей позиции. Хотя раньше уже играл на этой позиции, и вполне комфортно чувствовал себя на ней. Рад, что удавалось забивать голы, ассистировать партнерам.

- Результаты спаррингов второго сбора свидетельствуют о том, что команда уже набрала хорошую форму?

- Да, но и нагрузки у нас были немалые, поэтому сейчас еще немного тяжело. Но к первым официальным матчам мы должны подойти «свежими», будем в еще лучшей форме. Конечно, это контрольные матчи, но все равно каждую игру забивать три-четыре гола – это хороший результат.

- Ты показал один из лучших результатов в команде во время пик-теста. Что нужно, чтобы показать такой результат?

- Конечно, важно, чтобы ноги хорошо работали. Но чтобы пройти этот тест с хорошим результатом, нужно не только хорошо бегать. Нужно преодолеть себя, преодолеть условную границу. Когда бежишь, нужно думать, что ты должен пробежать еще один уровень, потом еще один, и еще один. Это тест в том числе и на характер.

- Ты пропустил длительный период из-за травмы. По своим внутренним ощущениям, ты уже вернулся на прежний уровень, ту форму, которую демонстрировал до травмы?

- Думаю, да. Мне понадобилось немало времени, чтобы вернуть былую форму. У меня была проблема с коленным суставом, воспаление. Но больше не хочу думать об этом. Сейчас очень хорошо чувствую себя и смотрю только вперед. Хочу быть в самой лучшей форме, чтобы помогать команде.

- Какие задачи ставите перед собой на этот год?

- Первоочередная задача – попасть в Лигу чемпионов. Также наша задача – завоевать Кубок Украины. Мы должны двигаться к своим целям и улучшать свою игру.

- На этом сборе в одном из матчей тебе доверили капитанскую повязку. Не считая Дениса Бойко, ты – самый опытный игрок в команде, самый опытный среди полевых игроков. Чувствуешь ответственность, помогаешь молодым игрокам, которых сейчас много в команде?

- То, что я по возрасту старше всех в команде, не считая Дениса, для меня не имеет особого значения, потому что я в душе чувствую себя очень молодым человеком (смеется). Как уже сказал, очень хорошо чувствую себя. Конечно, очень приятно, когда тебе доверяют капитанскую повязку. Год назад во время сбора мне я тоже был капитаном в одном из матчей. Я всегда благодарен за такое доверие.

- Костя Вивчаренко рассказывал в интервью нам, как ты ему помогаешь, подсказываешь…

- Конечно, я всегда рад помочь молодым ребятам. Если молодой игрок хочет меня слушать – я подскажу, если нет – не буду навязывать свое видение.

- К слову, 12-го числа молодые динамовцы сыграют важный матч Юношеской Лиги УЕФА против родного для тебя загребского «Динамо»…

- Да, для меня это особенный матч, ведь я провел больше 20 лет в загребском «Динамо», родился в Загребе. Желаю удачи обеим командам, пусть победит сильнейший. В «Динамо» Загреб всегда была и есть очень сильная молодежь. Киевлянам не будет легко, в этом я уверен.