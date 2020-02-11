ПСЖ предлагает Кулибали зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю

ПСЖ всерьез нацелен усилиться защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

Как сообщает Sky Sports, французский клуб готов платить 28-летнему футболисту 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

ПСЖ пытался купить Кулибали в январе, но «Наполи» не отпустил игрока.

В этом сезоне сенегалец провел 21 матч во всех турнирах. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2023 года.

Также Кулибали хочет купить «Манчестер Юнайтед».