ПСЖ предлагает Кулибали зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю

ПСЖ всерьез нацелен усилиться защитником «Наполи» Калиду Кулибали.
Как сообщает Sky Sports, французский клуб готов платить 28-летнему футболисту 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
ПСЖ пытался купить Кулибали в январе, но «Наполи» не отпустил игрока.
В этом сезоне сенегалец провел 21 матч во всех турнирах. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2023 года.
Также Кулибали хочет купить «Манчестер Юнайтед».
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Источник — Sky Sports
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