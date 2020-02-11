ПСЖ предлагает Кулибали зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю

Парижане хотят усилиться лидером «Наполи»

  • 11.02.2020 01:50
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ПСЖ предлагает Кулибали зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю
© La Gazzetta dello Sport. Калиду Кулибали

ПСЖ всерьез нацелен усилиться защитником «Наполи» Калиду Кулибали.

Как сообщает Sky Sports, французский клуб готов платить 28-летнему футболисту 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

ПСЖ пытался купить Кулибали в январе, но «Наполи» не отпустил игрока.

В этом сезоне сенегалец провел 21 матч во всех турнирах. Его контракт с «Наполи» истекает летом 2023 года.

Также Кулибали хочет купить «Манчестер Юнайтед».

 

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Источник — Sky Sports

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