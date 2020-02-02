Манчестер Юнайтед летом надеется купить Кулибали

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать защитника «Наполи» Калиду Кулибали в летнее трансферное окно.
Руководство английского клуба считает сенегальца идеальным партнером по центру обороны для Гарри Магуайра.
За 28-летнего игрока МЮ придется заплатить порядка 90 млн фунтов. Также игроком интересуются ПСЖ, «Челси» и «Реал».
Напомним, что зимой «Манчестер Юнайтед» подписал полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
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Источник — Daily Mirror
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