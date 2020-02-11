Эден Азар может сыграть с Сельтой

Полузащитник «Реала» Эден Азар уже 16 февраля может провести первый матч после травмы.
Игрок готов выйти на поле в матче Ла Лиги против «Сельты».
Ожидается, что бельгиец начнёт игру на скамейке запасных.
Напомним, что Азар из-за травмы не играл с ноября 2019 года.
В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 3 ассиста в 8 матчах Ла Лиги.
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Источник — Marca
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