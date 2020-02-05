Азар восстановился от травмы и вскоре вернется на поле

29-летний хавбек мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Эден Азар полностью восстановился от травмы. Бельгиец впервые провел тренировку без ограничений.

Азар желает сыграть уже в ближайшем матче Кубка Испании против «Реал Сосьедад», который состоится в 6 февраля. Решение о его участии в игре будет принято непосредственно перед матчем.

В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 13 матчей во всех турнирах, где забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Мбаппе через год.