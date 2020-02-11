Где смотреть онлайн матч Динамо – БАТЭ

Во вторник, 11-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и беларуский БАТЭ. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Cornelia Belek», начало в 16:00.
В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и БАТЭ.
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Источник — Sport.ua
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