Где смотреть онлайн матч Динамо – БАТЭ

Во вторник, 11-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и беларуский БАТЭ. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Cornelia Belek», начало в 16:00.

В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и БАТЭ.