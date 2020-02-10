Цуренко, Костюк и Снигур выступят на турнире ITF в Каире

Леся Цуренко получила четвертый номер посева

  • 10.02.2020 23:48
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Цуренко, Костюк и Снигур выступят на турнире ITF в Каире
© ФТУ. Леся Цуренко

С 10 по 16 февраля в Каире пройдет хардовый турнир ITF. На нем выступят сразу три украинские теннисистки.

Леся Цуренко получила уайлд-кард на турнир в Каире и будет посеяна под четвертым номером. В первом раунде ее соперницей станет еще одна обладательница уайлд-кард – египтянка Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз.

Марта Костюк и Дарья Снигур получили очень сложных соперниц по первом кругу. Костюк сыграет с третьей ракеткой турнира Ириной-Камелией Бегу, а Снигур – с первым номером посева, Аранчей Рус из Нидерландов.

Также Цуренко вместе с Костюк заявилась в парный турнир. Также в паре с полькой Паулой Каня выступит еще одна украинка – Анастасия Шошина.

В субботу Украина в Кубке Федерации обыграла Эстонию.

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Источник — Большой теннис Украины

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