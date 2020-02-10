Азар сможет сыграть с Манчестер Сити

Эден Азар из-за травмы не играет с конца ноября. Однако сейчас бельгийский полузащитник «Реала» уже близок к полному восстановлению.

В ближайшее время Азар должен вернуться в игру. Он сможет принять участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Первый матч против команды Пепа Гвардиолы «Реал» проведет дома 26 февраля.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 3 ассиста в 8 матчах Ла Лиги.