Азар сможет сыграть с Манчестер Сити

Эден Азар из-за травмы не играет с конца ноября. Однако сейчас бельгийский полузащитник «Реала» уже близок к полному восстановлению.
В ближайшее время Азар должен вернуться в игру. Он сможет принять участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Первый матч против команды Пепа Гвардиолы «Реал» проведет дома 26 февраля.
В нынешнем сезоне на счету Азара 1 гол и 3 ассиста в 8 матчах Ла Лиги.
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Источник — Sports Mole
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