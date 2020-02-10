ВИДЕО. «Фантазер, ты меня называла» - Селезнев исполнил известную песню

Похоже, еще одному украинскому футболисту не дает покоя слава представителей шоу-бизнеса

  • 10.02.2020 22:03
  • 1054 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. «Фантазер, ты меня называла» - Селезнев исполнил известную песню
© Instagram. Евгений Селезнев

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, ныне выступающий во втором дивизионе чемпионата Турции за «Бурсаспор», выложил в своей социальной сети видеоролик, на котором исполняет песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

Интересно, что сопроводил видео Селезнев подписью: «Брат, по заказу», отметив Романа Павлюченко – экс-футболиста сборной России.

Напомним, ранее свои музыкальные способности публике продемонстрировал центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов, исполнивший песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.02.2020 23:09
    +1
    Поёт, кстати не он. Только рот открывает под музыку...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 10.02.2020 22:28
    +1
    Просто "царь вєсєліца".!!!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 10.02.2020 22:22
    0
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 10.02.2020 23:09
    +1
    Поёт, кстати не он. Только рот открывает под музыку...
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 10.02.2020 22:28
    +1
    Просто "царь вєсєліца".!!!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 10.02.2020 22:22
    0
    Ссылка
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