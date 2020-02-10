ВИДЕО. «Фантазер, ты меня называла» - Селезнев исполнил известную песню

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, ныне выступающий во втором дивизионе чемпионата Турции за «Бурсаспор», выложил в своей социальной сети видеоролик, на котором исполняет песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».
Интересно, что сопроводил видео Селезнев подписью: «Брат, по заказу», отметив Романа Павлюченко – экс-футболиста сборной России.
Напомним, ранее свои музыкальные способности публике продемонстрировал центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов, исполнивший песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».
Источник — Instagram
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