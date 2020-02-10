Куртуа – Игрок января в Ла Лиге

Вратарь «Реала» получил награду

  • 10.02.2020 21:48
  • 247 просмотров
  • 1 комментарий
Куртуа – Игрок января в Ла Лиге
© instagram.com/thibautcourtois

Лучшим игроком января в испанской Ла Лиге был признан голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

В январе Куртуа провел все три матча за «Реал» в Ла Лиге, пропустил в них всего один гол и помог команде выйти в лидеры чемпионата.

Вчера «Реал» в 23-м утре Ла Лиги на выезде разгромил «Осасуну» со счетом 4:1.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 21:59
    0
    мда, с такой конкуренцией Лунину ничего не светит.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 10.02.2020 21:59
    0
    мда, с такой конкуренцией Лунину ничего не светит.
    Ссылка
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