Куртуа – Игрок января в Ла Лиге

Лучшим игроком января в испанской Ла Лиге был признан голкипер «Реала» Тибо Куртуа.

🏆 ¡@thibautcourtois es el Mejor Jugador del Mes de enero en #LaLigaSantander!



📝 Sus paradas para llevar al @realmadrid a lo más alto, CLAVES: https://t.co/xz6pZKbrhU pic.twitter.com/UZ3RSU6cMN — LaLiga (@LaLiga) February 10, 2020

В январе Куртуа провел все три матча за «Реал» в Ла Лиге, пропустил в них всего один гол и помог команде выйти в лидеры чемпионата.

Вчера «Реал» в 23-м утре Ла Лиги на выезде разгромил «Осасуну» со счетом 4:1.