Денис ГАРМАШ: «В Турции надо быстрее думать на поле, чем в Украине»

Полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш рассказал о том, в каком чемпионате сложнее играть:

«Я сам в шоке. За три матча еще ни одного подката не сделал. Момента не было. Не понимаю сам.

Переход в «Ризеспор» решился за три дня. Я второго января прилетел из отпуска, пятого уже отправился в Турцию. Мне не надо было ждать какое-то «Фенербахче» 3 недели. Я выбрал, набрал Морозюку, узнал как и что.

Тут надо быстрее думать на поле, чем в Украине. Два матча с «Галатасараем» – не успевал голову поднять, у меня мяч отбирали. Быстрее надо думать, у всех команд легионеры, все команды хорошего уровня. Надо играть на максимуме.

А в Украине, бывало, что 10 человек встали в защите, ты их возишь, пока гол не забьешь».

Ранее Гармаш заявил, что он хороший футболист.