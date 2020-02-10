Денис ГАРМАШ: «В Турции надо быстрее думать на поле, чем в Украине»

Хавбек «Ризеспора» сравнил чемпионат Турции с УПЛ

  • 10.02.2020 21:21
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Денис ГАРМАШ: «В Турции надо быстрее думать на поле, чем в Украине»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Полузащитник «Ризеспора» Денис Гармаш рассказал о том, в каком чемпионате сложнее играть:

«Я сам в шоке. За три матча еще ни одного подката не сделал. Момента не было. Не понимаю сам. 

Переход в «Ризеспор» решился за три дня. Я второго января прилетел из отпуска, пятого уже отправился в Турцию. Мне не надо было ждать какое-то «Фенербахче» 3 недели. Я выбрал, набрал Морозюку, узнал как и что. 

Тут надо быстрее думать на поле, чем в Украине. Два матча с «Галатасараем» – не успевал голову поднять, у меня мяч отбирали. Быстрее надо думать, у всех команд легионеры, все команды хорошего уровня. Надо играть на максимуме. 

А в Украине, бывало, что 10 человек встали в защите, ты их возишь, пока гол не забьешь».

Ранее Гармаш заявил, что он хороший футболист.

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Источник — ТРЕНДЕЦ

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