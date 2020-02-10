Денис ГАРМАШ: «Знаю, что я хороший футболист»

Хавбек «Ризеспора» оценил свой уровень как игрока

  • 10.02.2020 19:36
  • 1730 просмотров
  • 7 комментариев
Денис ГАРМАШ: «Знаю, что я хороший футболист»
© ФК Ризеспор

Украинский полузащитник Денис Гармаш заявил, что не переживал за свое место в основе «Динамо» во время выступлений за киевский клуб:

«Когда я играл за «Динамо», главное было, чтоб команда достигала результата, я переживал за это. А буду я играть или не буду – не обращаю на это внимание.

Я просто знаю, какой я по уровню футболист. А футболист я хороший».

В январе Гармаш перешел в аренду в «Ризеспор».

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Источник — ТРЕНДЕЦ

(12 голосов)

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Комментарии
    denzellezned
      denzellezned, 10.02.2020 20:40
    0
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.02.2020 20:11
    +1
    новость для увеличения посещений сайта.
    сейчас одни начнут гнать на футболиста. другие попытаются защищать.
    и так повышается популярность интеренет-ресурса.
    Ссылка
    Jenja
    online
      Jenja, 10.02.2020 19:49
    0
    🤯🤯🤯😵😵😵🤣🤣🤣
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.02.2020 19:47
    +5
    Никто ж не спорит.
    А мог быть еще лучше, но башня подвела.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 10.02.2020 19:44
    0
    хіба що кращий серед гірших
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.02.2020 19:38
    0
    Похвали мене моя губонько!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 10.02.2020 19:38
    0
    дениска-ты лучший!!!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.02.2020 19:47
    +5
    Никто ж не спорит.
    А мог быть еще лучше, но башня подвела.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.02.2020 20:11
    +1
    новость для увеличения посещений сайта.
    сейчас одни начнут гнать на футболиста. другие попытаются защищать.
    и так повышается популярность интеренет-ресурса.
    Ссылка
    denzellezned
      denzellezned, 10.02.2020 20:40
    0
    Ссылка
    Jenja
    online
      Jenja, 10.02.2020 19:49
    0
    🤯🤯🤯😵😵😵🤣🤣🤣
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 10.02.2020 19:44
    0
    хіба що кращий серед гірших
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.02.2020 19:38
    0
    Похвали мене моя губонько!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 10.02.2020 19:38
    0
    дениска-ты лучший!!!
    Ссылка
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