Денис ГАРМАШ: «Знаю, что я хороший футболист»

Украинский полузащитник Денис Гармаш заявил, что не переживал за свое место в основе «Динамо» во время выступлений за киевский клуб:

«Когда я играл за «Динамо», главное было, чтоб команда достигала результата, я переживал за это. А буду я играть или не буду – не обращаю на это внимание.

Я просто знаю, какой я по уровню футболист. А футболист я хороший».

В январе Гармаш перешел в аренду в «Ризеспор».