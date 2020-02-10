Денис ГАРМАШ: «Знаю, что я хороший футболист»

Украинский полузащитник Денис Гармаш заявил, что не переживал за свое место в основе «Динамо» во время выступлений за киевский клуб:
«Когда я играл за «Динамо», главное было, чтоб команда достигала результата, я переживал за это. А буду я играть или не буду – не обращаю на это внимание.
Я просто знаю, какой я по уровню футболист. А футболист я хороший».
В январе Гармаш перешел в аренду в «Ризеспор».
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Источник — ТРЕНДЕЦ
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сейчас одни начнут гнать на футболиста. другие попытаются защищать.
и так повышается популярность интеренет-ресурса.
А мог быть еще лучше, но башня подвела.
А мог быть еще лучше, но башня подвела.
сейчас одни начнут гнать на футболиста. другие попытаются защищать.
и так повышается популярность интеренет-ресурса.
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