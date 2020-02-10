Роман ВАНТУХ: «Моя цель №1 – Динамо. Это топ-клуб»

Защитник «Александрии» мечтает вернуться в «Динамо»

  • 10.02.2020 20:21
  • 653 просмотра
  • 0 комментариев
Роман ВАНТУХ: «Моя цель №1 – Динамо. Это топ-клуб»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Вантух

Защитник «Динамо» Роман Вантух сейчас выступает на правах аренды за «Александрию». Однако Вантух признался, что мечтает о возвращении в киевский клуб:

«Я даже не думал о том, что окажусь в «Александрии». На меня очень большое впечатление произвели выступления команды в Лиге Европы. Думаю, не только на меня, они очень хорошо выступали. Как-то спонтанно оказался в «Александрии».

Был вариант остаться в «Олимпике», до последнего думал, что так и случится. Принял решение, что останусь, мне там было комфортно. Был интерес со стороны «Днепра-1» и «Колоса», но все было только на уровне разговоров. Поэтому решил перейти в «Александрию».

Кто больше всего повлиял на мой выбор? Мне посоветовали люди, которые много лет рядом со мной, они желают мне только лучшего. Плюс интерес тренера, который мне звонил. Думаю, это повлияло на мое решение в совокупности.

Ближайшая для меня цель – закрепиться в «Александрии». Поверьте, тут конкуренция очень высокая, будет очень сложно. Для меня так точно лучше, должен расти с такой конкуренцией. Первая задача – «Александрия», а там будем смотреть.

«Динамо» – цель №1 сейчас, наверное, потому что это топ-клуб, провел там много лет. Хотел бы вернуться в Киев, конечно. Есть молодой Вивчаренко, который очень и очень хорошо выступает. Миколенко сейчас, наверное, лучший левый защитник в Украине.

Думаю, на это не нужно обращать внимание, нужно просто работать, доказывать, все придет».

Ранее Вантух заявил, что «Динамо» - команда №1 в Украине.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбольный формат

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности