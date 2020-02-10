Роман ВАНТУХ: «Моя цель №1 – Динамо. Это топ-клуб»

Защитник «Динамо» Роман Вантух сейчас выступает на правах аренды за «Александрию». Однако Вантух признался, что мечтает о возвращении в киевский клуб:

«Я даже не думал о том, что окажусь в «Александрии». На меня очень большое впечатление произвели выступления команды в Лиге Европы. Думаю, не только на меня, они очень хорошо выступали. Как-то спонтанно оказался в «Александрии».

Был вариант остаться в «Олимпике», до последнего думал, что так и случится. Принял решение, что останусь, мне там было комфортно. Был интерес со стороны «Днепра-1» и «Колоса», но все было только на уровне разговоров. Поэтому решил перейти в «Александрию».

Кто больше всего повлиял на мой выбор? Мне посоветовали люди, которые много лет рядом со мной, они желают мне только лучшего. Плюс интерес тренера, который мне звонил. Думаю, это повлияло на мое решение в совокупности.

Ближайшая для меня цель – закрепиться в «Александрии». Поверьте, тут конкуренция очень высокая, будет очень сложно. Для меня так точно лучше, должен расти с такой конкуренцией. Первая задача – «Александрия», а там будем смотреть.

«Динамо» – цель №1 сейчас, наверное, потому что это топ-клуб, провел там много лет. Хотел бы вернуться в Киев, конечно. Есть молодой Вивчаренко, который очень и очень хорошо выступает. Миколенко сейчас, наверное, лучший левый защитник в Украине.

Думаю, на это не нужно обращать внимание, нужно просто работать, доказывать, все придет».

Ранее Вантух заявил, что «Динамо» - команда №1 в Украине.