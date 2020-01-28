Роман ВАНТУХ: «Динамо – команда номер один в Украине»

Хавбек «Александрии» надеется вернуться в «Динамо»

  • 28.01.2020 22:23
  • 791 просмотр
  • 3 комментария
Роман ВАНТУХ: «Динамо – команда номер один в Украине»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Вантух

Полузащитник «Динамо» Роман Вантух, который вторую половину сезона проведет в аренде в «Александрии», признался, что мечтает вернуться в киевский клуб:

«Конечно, как может быть иначе. В Украине «Динамо» — команда номер один. Это гранд украинского футбола.

Мой контракт еще три года принадлежит этому клубу. Я мечтаю вернуться в «Динамо» и закрепиться в первой команде».

Первую половину сезона Вантух провел в аренде в «Олимпике».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 28.01.2020 23:01
    0
    I love my country, 28.01.2020 22:50
    Роман ВАНТУХ: «Динамо - команда номер один в Україні»
    А ти часто так робиш як ці смайлики?
    Ссылка
    I love my country
    I love my country, 28.01.2020 22:50
    -3
    Роман ВАНТУХ: «Динамо - команда номер один в Україні»
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 28.01.2020 22:47
    +2
    Удачи!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 28.01.2020 22:47
    +2
    Удачи!
    Ссылка
    Dynamo_Barca
      Dynamo_Barca, 28.01.2020 23:01
    0
    I love my country, 28.01.2020 22:50
    Роман ВАНТУХ: «Динамо - команда номер один в Україні»
    А ти часто так робиш як ці смайлики?
    Ссылка
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