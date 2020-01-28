Роман ВАНТУХ: «Динамо – команда номер один в Украине»

Полузащитник «Динамо» Роман Вантух, который вторую половину сезона проведет в аренде в «Александрии», признался, что мечтает вернуться в киевский клуб:
«Конечно, как может быть иначе. В Украине «Динамо» — команда номер один. Это гранд украинского футбола.
Мой контракт еще три года принадлежит этому клубу. Я мечтаю вернуться в «Динамо» и закрепиться в первой команде».
Первую половину сезона Вантух провел в аренде в «Олимпике».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.