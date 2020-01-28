Роман ВАНТУХ: «Динамо – команда номер один в Украине»

Полузащитник «Динамо» Роман Вантух, который вторую половину сезона проведет в аренде в «Александрии», признался, что мечтает вернуться в киевский клуб:

«Конечно, как может быть иначе. В Украине «Динамо» — команда номер один. Это гранд украинского футбола.

Мой контракт еще три года принадлежит этому клубу. Я мечтаю вернуться в «Динамо» и закрепиться в первой команде».

Первую половину сезона Вантух провел в аренде в «Олимпике».