Александр Кучер сыграл за клуб из Второй лиги

Бывший центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер накануне провел товарищеский поединок в составе «Чайки» из Вышгорода.
«Чайка» сыграла против «Диназа», который также представляет Вышгород, и уступила со счетом 0:2.
37-летний Кучер провел на поле первый тайм, после чего был заменен. Когда опытный ветеран был на поле, его команда голов не пропускала.
Напомним, последней к нынешнему моменту командой в карьере Александра Кучера были «Карпаты», откуда бек ушел зимой из-за многомесячных долгов по зарплате.
Источник — ФК Диназ
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