Александр Кучер сыграл за клуб из Второй лиги

37-летний футболист провел поединок в рядах «Чайки» из Вышгорода

  • 10.02.2020 18:25
  • 2117 просмотров
  • 3 комментария
Александр Кучер сыграл за клуб из Второй лиги
© ФК Диназ. Александр Кучер

Бывший центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер накануне провел товарищеский поединок в составе «Чайки» из Вышгорода.

«Чайка» сыграла против «Диназа», который также представляет Вышгород, и уступила со счетом 0:2.

37-летний Кучер провел на поле первый тайм, после чего был заменен. Когда опытный ветеран был на поле, его команда голов не пропускала.

Напомним, последней к нынешнему моменту командой в карьере Александра Кучера были «Карпаты», откуда бек ушел зимой из-за многомесячных долгов по зарплате.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Диназ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.02.2020 20:20
    0
    Я бы на его месте вообще бы не играл, а летал на воздушном шаре, вы даже не представляете какой это адреналин!
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 10.02.2020 18:43
    +2
    С каких пор команды второй лиги стали аматорами?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.02.2020 18:28
    +2
    Ну думаю на безбедную жизнь он заработал еще в Шахтере. Так что можно уже поиграть и просто в свое удовольствие!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 10.02.2020 18:43
    +2
    С каких пор команды второй лиги стали аматорами?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.02.2020 18:28
    +2
    Ну думаю на безбедную жизнь он заработал еще в Шахтере. Так что можно уже поиграть и просто в свое удовольствие!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 10.02.2020 20:20
    0
    Я бы на его месте вообще бы не играл, а летал на воздушном шаре, вы даже не представляете какой это адреналин!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности