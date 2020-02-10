Александр Кучер сыграл за клуб из Второй лиги

Бывший центральный защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер накануне провел товарищеский поединок в составе «Чайки» из Вышгорода.

«Чайка» сыграла против «Диназа», который также представляет Вышгород, и уступила со счетом 0:2.

37-летний Кучер провел на поле первый тайм, после чего был заменен. Когда опытный ветеран был на поле, его команда голов не пропускала.

Напомним, последней к нынешнему моменту командой в карьере Александра Кучера были «Карпаты», откуда бек ушел зимой из-за многомесячных долгов по зарплате.