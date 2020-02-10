Сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Украинки выступят в паре

  • 10.02.2020 15:37
  • 532 просмотра
  • 3 комментария
Сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге
© WTA. Людмила Киченок и Надежда Киченок

Людмила Киченок и Надежда Киченок примут участие на турнире серии Премьер в российском Санкт-Петербурге.

Украинки получили второй номер посева и в первом круге сыграют против Корнелии Листер из Швеции и Ренаты Ворачовой из Чехии.

Также отметим, что в турнире выступала и Валерия Страхова. Но украинка уже проиграла свой первый матч. В дуэте с немкой Вивиан Хайзен Страхова уступила на супертайбрейке французско-британской паре Каролин Гарсия / Йоханна Конта – 3:6, 6:3, 5-10.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 10.02.2020 16:58
    +2
    бажаю в лайні лайном і залишитись назавди.
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 10.02.2020 16:07
    0
    Бажаю скорішого повернення додому
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    Dre
      Dre, 10.02.2020 15:44
    -1
    Не можуть без русні
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.02.2020 16:58
    +2
    бажаю в лайні лайном і залишитись назавди.
    Ссылка
    andrumaxx
    online
      andrumaxx, 10.02.2020 16:07
    0
    Бажаю скорішого повернення додому
    Ссылка
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