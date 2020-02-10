Сестры Киченок сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Людмила Киченок и Надежда Киченок примут участие на турнире серии Премьер в российском Санкт-Петербурге.

Украинки получили второй номер посева и в первом круге сыграют против Корнелии Листер из Швеции и Ренаты Ворачовой из Чехии.

Также отметим, что в турнире выступала и Валерия Страхова. Но украинка уже проиграла свой первый матч. В дуэте с немкой Вивиан Хайзен Страхова уступила на супертайбрейке французско-британской паре Каролин Гарсия / Йоханна Конта – 3:6, 6:3, 5-10.

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