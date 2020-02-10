Рейтинг ATP. Монфис сохранил девятую позицию

На прошлой неделе мужчины провели три турнира категории ATP Tour 250.
Бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье, укрепившись на девятой позиции в мировом рейтинге.
Чилиец Кристиан Гарин победил в финале турнира в аргентинской Кордове, это принесло ему личный рекорд в мировом рейтинге (26-е место).
Представитель Чехии Иржи Веселы выиграл титул в индийской Пуне, что позволило ему вернуться в топ-100 впервые с мая прошлого года.
В первой десятке изменений не произошло.
Топ-10 рейтинг ATP
Что касается украинцев, то все более-менее стабильно.
Украинцы в топ-650 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Гаэль Монфис ворвался в топ-8 и на старте сезона снова в числе лидеров на набранным очкам.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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1. Іспанія 13 087
2. Сербія 12 581
3. Росія 10 059
4. Швейцарія 9 970
5. Австрія 7 985
6. Італія 6 240
7. Німеччина 5 855
8. Франція 5 719 (+100)
9. Канада 5 091
10. Греція 4 852
11. Аргентина 4 692
12. Австралія 4 406
13. США 4 375
14. Бельгія 3 221
15. Японія 3 096
16. Великобр-я 3 026
17. Хорватія 2 961
18. Чілі 2 536 (+100)
19. Польща 2 042
20. Казахстан 2 001
.
.
Рейтинг країн по сумі рейтингів ТОП-10 тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. Іспанія 19 020
2. Сербія 16 081
3. Франція 12 192 (+100)
4. Росія 11 664
5. Італія 10 471
6. Швейцарія 10 402
7. США 9 689
8. Німеччина 8 665
9. Австрія 8 524 (+40)
10. Австралія 8 091
11. Аргентина 7 851
12. Канада 6 895
13. Японія 5 682
14. Греція 4 852
15. Великобр-я 4 480
16. Бельгія 3 960
17. Хорватія 3 630
18. Словенія 2 767
19. Чілі 2 745 (+100)
20. Казахстан 2 354
.
.
Рейтинг країн по сумі рейтингів ВСІХ тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. Іспанія 23 578
2. Франція 19 525 (+100)
3. США 16 314
4. Сербія 16 299
5. Італія 15 567
6. Росія 12 968
7. Німеччина 11 609
8. Аргентина 10 744
9. Австралія 10 474
10. Швейцарія 10 458
11. Австрія 8 564 (+40)
12. Канада 6 988
13. Японія 6 921
14. Великобр-я 5 040
15. Греція 4 852
16. Бельгія 4 120
17. Хорватія 3 661
18. Словенія 2 767
19. Чілі 2 745 (+100)
20. Бразилія 2 492
.
.
Рейтинг країн по кількості тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. США 97
2. Франція 86
3. Італія 72
4. Іспанія 56
5. Аргентина 51
6. Німеччина 46
7. Росія 41
8. Японія 40
9. Австралія 35
10. Чехія 27
11. Великобр-я 25
12. Бразилія 24
13. Нідерланди 22
14. Бельгія 17
15. Канада 16
15. Китай 16
17. Україна 15
18. Сербія 14
18. Швейцарія 14
18. Швеція 14
.
.
Рейтинг країн по середньому рейтингу всіх тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. Греція 1 617
2. Сербія 1 164
3. Швейцарія 747
4. Австрія 659 (+3,08)
5. Норвегія 595
6. Молдова 497 (-22,5)
7. Канада 437
8. Іспанія 421
9. Грузія 379
10. ПАР 375
11. Уругвай 364
12. Словенія 346
13. Чілі 343 (+12,5)
14. Росія 316
15. Литва 309
16. Хорватія 305
17. Австралія 299
18. Болгарія 271
19. Болівія 269
20. &n
1. Іспанія 13 087
2. Сербія 12 581
3. Росія 10 059
4. Швейцарія 9 970
5. Австрія 7 985
6. Італія 6 240
7. Німеччина 5 855
8. Франція 5 719 (+100)
9. Канада 5 091
10. Греція 4 852
11. Аргентина 4 692
12. Австралія 4 406
13. США 4 375
14. Бельгія 3 221
15. Японія 3 096
16. Великобр-я 3 026
17. Хорватія 2 961
18. Чілі 2 536 (+100)
19. Польща 2 042
20. Казахстан 2 001
.
.
Рейтинг країн по сумі рейтингів ТОП-10 тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. Іспанія 19 020
2. Сербія 16 081
3. Франція 12 192 (+100)
4. Росія 11 664
5. Італія 10 471
6. Швейцарія 10 402
7. США 9 689
8. Німеччина 8 665
9. Австрія 8 524 (+40)
10. Австралія 8 091
11. Аргентина 7 851
12. Канада 6 895
13. Японія 5 682
14. Греція 4 852
15. Великобр-я 4 480
16. Бельгія 3 960
17. Хорватія 3 630
18. Словенія 2 767
19. Чілі 2 745 (+100)
20. Казахстан 2 354
.
.
Рейтинг країн по сумі рейтингів ВСІХ тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. Іспанія 23 578
2. Франція 19 525 (+100)
3. США 16 314
4. Сербія 16 299
5. Італія 15 567
6. Росія 12 968
7. Німеччина 11 609
8. Аргентина 10 744
9. Австралія 10 474
10. Швейцарія 10 458
11. Австрія 8 564 (+40)
12. Канада 6 988
13. Японія 6 921
14. Великобр-я 5 040
15. Греція 4 852
16. Бельгія 4 120
17. Хорватія 3 661
18. Словенія 2 767
19. Чілі 2 745 (+100)
20. Бразилія 2 492
.
.
Рейтинг країн по кількості тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. США 97
2. Франція 86
3. Італія 72
4. Іспанія 56
5. Аргентина 51
6. Німеччина 46
7. Росія 41
8. Японія 40
9. Австралія 35
10. Чехія 27
11. Великобр-я 25
12. Бразилія 24
13. Нідерланди 22
14. Бельгія 17
15. Канада 16
15. Китай 16
17. Україна 15
18. Сербія 14
18. Швейцарія 14
18. Швеція 14
.
.
Рейтинг країн по середньому рейтингу всіх тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
1. Греція 1 617
2. Сербія 1 164
3. Швейцарія 747
4. Австрія 659 (+3,08)
5. Норвегія 595
6. Молдова 497 (-22,5)
7. Канада 437
8. Іспанія 421
9. Грузія 379
10. ПАР 375
11. Уругвай 364
12. Словенія 346
13. Чілі 343 (+12,5)
14. Росія 316
15. Литва 309
16. Хорватія 305
17. Австралія 299
18. Болгарія 271
19. Болівія 269
20. &n
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