Рейтинг ATP. Монфис сохранил девятую позицию

На прошлой неделе мужчины провели три турнира категории ATP Tour 250.

Бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье, укрепившись на девятой позиции в мировом рейтинге.

Чилиец Кристиан Гарин победил в финале турнира в аргентинской Кордове, это принесло ему личный рекорд в мировом рейтинге (26-е место).

Представитель Чехии Иржи Веселы выиграл титул в индийской Пуне, что позволило ему вернуться в топ-100 впервые с мая прошлого года.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинг ATP

Что касается украинцев, то все более-менее стабильно.

Украинцы в топ-650 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Гаэль Монфис ворвался в топ-8 и на старте сезона снова в числе лидеров на набранным очкам.

Чемпионская гонка ATP