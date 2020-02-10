Рейтинг ATP. Монфис сохранил девятую позицию

Француз вошел в число лучших игроков текущего сезона

  • 10.02.2020 14:45
  • 403 просмотра
  • 2 комментария
Рейтинг ATP. Монфис сохранил девятую позицию
© ATP

На прошлой неделе мужчины провели три турнира категории ATP Tour 250. 

Бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис в третий раз выиграл турнир в Монпелье, укрепившись на девятой позиции в мировом рейтинге.  

Чилиец Кристиан Гарин победил в финале турнира в аргентинской Кордове, это принесло ему личный рекорд в мировом рейтинге (26-е место).

Представитель Чехии Иржи Веселы выиграл титул в индийской Пуне, что позволило ему вернуться в топ-100 впервые с мая прошлого года.

В первой десятке изменений не произошло.

Топ-10 рейтинг ATP

Что касается украинцев, то все более-менее стабильно.

Украинцы в топ-650 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Гаэль Монфис ворвался в топ-8 и на старте сезона снова в числе лидеров на набранным очкам.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 10.02.2020 15:06
    +1
    Рейтинг країн по сумі рейтингів ТОП-3 тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Іспанія       13 087
      2.        Сербія        12 581
      3.        Росія          10 059
      4.        Швейцарія    9 970
      5.        Австрія         7 985
      6.        Італія           6 240
      7.        Німеччина    5 855
      8.        Франція        5 719 (+100)
      9.        Канада         5 091
    10.        Греція          4 852
    11.        Аргентина    4 692
    12.        Австралія     4 406
    13.        США             4 375
    14.        Бельгія         3 221
    15.        Японія          3 096
    16.        Великобр-я   3 026
    17.        Хорватія       2 961
    18.        Чілі              2 536 (+100)
    19.        Польща        2 042
    20.        Казахстан     2 001
    .
    .
    Рейтинг країн по сумі рейтингів ТОП-10 тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Іспанія       19 020
      2.        Сербія        16 081
      3.        Франція      12 192 (+100)
      4.        Росія          11 664
      5.        Італія         10 471
      6.        Швейцарія  10 402
      7.        США             9 689
      8.        Німеччина    8 665
      9.        Австрія         8 524 (+40)
    10.        Австралія     8 091
    11.        Аргентина    7 851
    12.        Канада         6 895
    13.        Японія          5 682
    14.        Греція          4 852
    15.        Великобр-я   4 480
    16.        Бельгія         3 960
    17.        Хорватія       3 630
    18.        Словенія      2 767
    19.        Чілі              2 745 (+100)
    20.        Казахстан     2 354
    .
    .
    Рейтинг країн по сумі рейтингів ВСІХ тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Іспанія       23 578
      2.        Франція      19 525 (+100)
      3.        США           16 314
      4.        Сербія        16 299
      5.        Італія         15 567
      6.        Росія          12 968
      7.        Німеччина  11 609
      8.        Аргентина  10 744
      9.        Австралія   10 474
    10.        Швейцарія  10 458
    11.        Австрія         8 564 (+40)
    12.        Канада         6 988
    13.        Японія          6 921
    14.        Великобр-я   5 040
    15.        Греція          4 852
    16.        Бельгія         4 120
    17.        Хорватія       3 661
    18.        Словенія      2 767
    19.        Чілі              2 745 (+100)
    20.        Бразилія       2 492
    .
    .
    Рейтинг країн по кількості тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        США             97
      2.        Франція        86
      3.        Італія           72
      4.        Іспанія         56
      5.        Аргентина    51
      6.        Німеччина    46
      7.        Росія            41
      8.        Японія          40
      9.        Австралія     35
    10.        Чехія            27
    11.        Великобр-я   25
    12.        Бразилія       24
    13.        Нідерланди   22
    14.        Бельгія         17
    15.        Канада         16
    15.        Китай           16
    17.        Україна        15
    18.        Сербія          14
    18.        Швейцарія    14
    18.        Швеція         14
    .
    .
    Рейтинг країн по середньому рейтингу всіх тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Греція          1 617
      2.        Сербія          1 164
      3.        Швейцарія    747
      4.        Австрія         659 (+3,08)
      5.        Норвегія       595
      6.        Молдова       497 (-22,5)
      7.        Канада         437
      8.        Іспанія         421
      9.        Грузія           379
    10.        ПАР              375
    11.        Уругвай        364
    12.        Словенія      346
    13.        Чілі              343 (+12,5)
    14.        Росія            316
    15.        Литва           309
    16.        Хорватія       305
    17.        Австралія     299
    18.        Болгарія      271
    19.        Болівія        269
    20. &n
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 10.02.2020 15:06
    +1
    Рейтинг країн по сумі рейтингів ТОП-3 тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Іспанія       13 087
      2.        Сербія        12 581
      3.        Росія          10 059
      4.        Швейцарія    9 970
      5.        Австрія         7 985
      6.        Італія           6 240
      7.        Німеччина    5 855
      8.        Франція        5 719 (+100)
      9.        Канада         5 091
    10.        Греція          4 852
    11.        Аргентина    4 692
    12.        Австралія     4 406
    13.        США             4 375
    14.        Бельгія         3 221
    15.        Японія          3 096
    16.        Великобр-я   3 026
    17.        Хорватія       2 961
    18.        Чілі              2 536 (+100)
    19.        Польща        2 042
    20.        Казахстан     2 001
    .
    .
    Рейтинг країн по сумі рейтингів ТОП-10 тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Іспанія       19 020
      2.        Сербія        16 081
      3.        Франція      12 192 (+100)
      4.        Росія          11 664
      5.        Італія         10 471
      6.        Швейцарія  10 402
      7.        США             9 689
      8.        Німеччина    8 665
      9.        Австрія         8 524 (+40)
    10.        Австралія     8 091
    11.        Аргентина    7 851
    12.        Канада         6 895
    13.        Японія          5 682
    14.        Греція          4 852
    15.        Великобр-я   4 480
    16.        Бельгія         3 960
    17.        Хорватія       3 630
    18.        Словенія      2 767
    19.        Чілі              2 745 (+100)
    20.        Казахстан     2 354
    .
    .
    Рейтинг країн по сумі рейтингів ВСІХ тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Іспанія       23 578
      2.        Франція      19 525 (+100)
      3.        США           16 314
      4.        Сербія        16 299
      5.        Італія         15 567
      6.        Росія          12 968
      7.        Німеччина  11 609
      8.        Аргентина  10 744
      9.        Австралія   10 474
    10.        Швейцарія  10 458
    11.        Австрія         8 564 (+40)
    12.        Канада         6 988
    13.        Японія          6 921
    14.        Великобр-я   5 040
    15.        Греція          4 852
    16.        Бельгія         4 120
    17.        Хорватія       3 661
    18.        Словенія      2 767
    19.        Чілі              2 745 (+100)
    20.        Бразилія       2 492
    .
    .
    Рейтинг країн по кількості тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        США             97
      2.        Франція        86
      3.        Італія           72
      4.        Іспанія         56
      5.        Аргентина    51
      6.        Німеччина    46
      7.        Росія            41
      8.        Японія          40
      9.        Австралія     35
    10.        Чехія            27
    11.        Великобр-я   25
    12.        Бразилія       24
    13.        Нідерланди   22
    14.        Бельгія         17
    15.        Канада         16
    15.        Китай           16
    17.        Україна        15
    18.        Сербія          14
    18.        Швейцарія    14
    18.        Швеція         14
    .
    .
    Рейтинг країн по середньому рейтингу всіх тенісистів ATP-1000 (станом на 2020-02-10):
      1.        Греція          1 617
      2.        Сербія          1 164
      3.        Швейцарія    747
      4.        Австрія         659 (+3,08)
      5.        Норвегія       595
      6.        Молдова       497 (-22,5)
      7.        Канада         437
      8.        Іспанія         421
      9.        Грузія           379
    10.        ПАР              375
    11.        Уругвай        364
    12.        Словенія      346
    13.        Чілі              343 (+12,5)
    14.        Росія            316
    15.        Литва           309
    16.        Хорватія       305
    17.        Австралія     299
    18.        Болгарія      271
    19.        Болівія        269
    20. &n
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 10.02.2020 15:18
    0
    тим часом матч Еліни перенесли на середу
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