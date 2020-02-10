Ворскла – Насаф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 10 февраля, полтавская «Ворскла» проведет первый матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Команда Юрия Максимова померится силами с узбекистанским «Насафом». Начало в 16:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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