ФОТО. Эй, узкоглазый! Тренер Мальорки показал расистский жест своему игроку

Травмированного Сальву Севилью заменили на японца Тафекуса Кубо

  • 10.02.2020 13:36
  • 2014 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Эй, узкоглазый! Тренер Мальорки показал расистский жест своему игроку
© Twitter

Тренер «Мальорки» по фитнессу Дани Пастор продемонстрировал расистский жест во время матча 23-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).

Во втором тайме полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья получил травму, и тренерский штаб решил заменить его на Такефуса Кубо.

Нужно было издалека позвать японца из зоны разминки. Для этого один из тренеров команды показал жест, имитирующий «узкие глаза».

Кубо называют японским Месси. Будучи арендованным из «Реала», он провел за «Мальорку» в текущем сезоне 20 матчей и забил 1 гол.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    lalalalalalalala
    online
      lalalalalalalala, 10.02.2020 14:26
    0
    ТС - расист
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 10.02.2020 13:48
    +1
    Когда мы работали с этими ускоглазыми. Я сказал ускоглазыми? Японцами хотел сказать, то жертв не было. Во всяком случае с нашей стороны.
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 10.02.2020 13:48
    +1
    Когда мы работали с этими ускоглазыми. Я сказал ускоглазыми? Японцами хотел сказать, то жертв не было. Во всяком случае с нашей стороны.
    Ссылка
    lalalalalalalala
    online
      lalalalalalalala, 10.02.2020 14:26
    0
    ТС - расист
    Ссылка
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