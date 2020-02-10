ФОТО. Эй, узкоглазый! Тренер Мальорки показал расистский жест своему игроку

Тренер «Мальорки» по фитнессу Дани Пастор продемонстрировал расистский жест во время матча 23-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1).

Во втором тайме полузащитник «Мальорки» Сальва Севилья получил травму, и тренерский штаб решил заменить его на Такефуса Кубо.

Нужно было издалека позвать японца из зоны разминки. Для этого один из тренеров команды показал жест, имитирующий «узкие глаза».

Кубо называют японским Месси. Будучи арендованным из «Реала», он провел за «Мальорку» в текущем сезоне 20 матчей и забил 1 гол.