Барселона взяла верх над Бетисом в гостях, Месси сделал три ассиста

9 февраля прошли 5 матчей 23-го тура испанской Ла Лиги. «Барселона» одержала сложнейшую волевую победу над «Бетисом» в гостях и сократила отставание от «Реала» до трех очков. Лионель Месси отдал в матче три голевых передачи.

Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (52 очка), «Барселона» (49), далее идут: «Хетафе» (42), «Атлетико» и «Севилья» (по 39), «Реал Сосьедад» и «Валенсия» (по 37).

Ла Лига. 23-й тур

«Бетис» – «Барселона» – 2:3

Голы: Каналес, 6, пенальти (1:0). де Йонг, 9 (1:1). Фекир, 26 (2:1). Бускетс, 45+3 (2:2). Лангле, 72 (2:3).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью (Хоакин, 70), Аленья, Родригес (Тельо, 86), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 62).

«Барселона»: тер Штеген, Юмтити, Семеду, Лангле, Фирпо (Жорди Альба, 57), Видаль (Артур, 57), Бускетс, Сержи Роберто, де Йонг, Месси, Гризманн (Ракитич, 89).

Предупреждения: Лангле, 5. Сержи Роберто, 29. Видаль, 32. Эмерсон, 36. Манди, 45+2. Бускетс, 57. Родригес, 72. Фекир, 76.

Удаления: Фекир, 76. Лангле, 79.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Сельта» – «Севилья» – 2:1

Голы: Эн-Несири, 23 (0:1). Аспас, 78 (1:1). Систо, 90+1 (2:1).

«Осасуна» – «Реал» – 1:4

Голы: У.Гарсия, 14 (1:0). Иско, 33 (1:1). Серхио Рамос, 38 (1:2). Васкес, 84 (1:3). Йович, 90+2 (1:4).

«Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 2:1

Голы: Порту, 65 (1:0). Иньяки Уильямс, 71 (1:1). Исак, 83 (2:1).

«Эспаньол» – «Мальорка» – 1:0

Гол: Рауль Де Томас, 58

Турнирная таблица Ла Лиги