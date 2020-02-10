Олег ГУСЕВ: «У Бенито есть мастерство»

Ассистент тренера молодежной команды «Динамо» Олег Гусев прокомментировал второй контрольный матч на сборе в Турции, в котором «бело-синие» обыграли латвийскую «Валмиеру» (4:1).
Четвертый гол в матче забил новичок «Динамо» Бенито, вышедший на замену.
«Относительно Бенито пока сложно говорить, потому что он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол», — отметил Гусев.
Источник — ФК Динамо Киев
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