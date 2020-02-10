Динамо U-21 разгромило Валмиеру

Киевская команда одержала победу в товарищеском поединке

  • 10.02.2020 12:33
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Динамо U-21 разгромило Валмиеру
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» U-21 одержало победу над «Валмиерой» в товарищеском матче.

В составе украинской команды голом отметился новичок Бенито.

«Динамо» U-21 — «Валмиера» — 4:1
Голы: Опанасенко, 29, Рязанцев, 37, Ефименко, 66, Бенито, 75 — Лусиньш, 39

«Динамо» U-21: Кучерук (К) - Опанасенко, Гук, Бомащук, Кузык - игрок на просмотре, Урсулов, Мартин, Рязанцев, Исадченко – Сухоручко.
На замены выходили: Малыш, Ефименко, Маленков, К. Попов, Мащенко, Глушач, Бенито
«Валмиера» (стартовый состав): Салоха, Назаровс, Эрглис (К), Карклинс, Зенгис, Самойловс, Берзинс, Микельсонс, Яунземс, Скапенко, Лусиньш.

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Источник — ФК Динамо Киев

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