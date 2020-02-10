ВИДЕО. Костюк и Завацкая сняли забавное видео под песню I Will Survive

Теннисистки сборной Украины Катарина Завацкая и Марта Костюк выложили в сторис забавное видео, на котором они подпевают бессмертному хиту Глории Гейнор «I Will Survive».
Большей комичности видео добавляет неожиданное падение Катарины после разворота на 360 градусов.
Стоит отметить Марту, которая сумела удержаться от безудержного смеха и продолжила исполнение знаменитой песни.
Напомним, Завацкая и Костюк помогли сборной Украины выйти в плей-офф Кубка Федерации.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.