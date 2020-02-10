ВИДЕО. Костюк и Завацкая сняли забавное видео под песню I Will Survive

Украинские теннисистки еще больше сдружились на Кубке Федерации

  • 10.02.2020 12:35
  • 1399 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Костюк и Завацкая сняли забавное видео под песню I Will Survive
© БТУ. Марта Костюк и Катарина Завацкая

Теннисистки сборной Украины Катарина Завацкая и Марта Костюк выложили в сторис забавное видео, на котором они подпевают бессмертному хиту Глории Гейнор «I Will Survive».

Большей комичности видео добавляет неожиданное падение Катарины после разворота на 360 градусов. 

Стоит отметить Марту, которая сумела удержаться от безудержного смеха и продолжила исполнение знаменитой песни.

Напомним, Завацкая и Костюк помогли сборной Украины выйти в плей-офф Кубка Федерации.

 
 

 

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 10.02.2020 13:48
    0
    Великі люди, просто великі
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.02.2020 13:04
    +2
    Умницы, заслужили отдых!
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 10.02.2020 12:52
    +2
    Веселушки)
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.02.2020 13:04
    +2
    Умницы, заслужили отдых!
    Ссылка
    ser_nat
      ser_nat, 10.02.2020 12:52
    +2
    Веселушки)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.02.2020 13:48
    0
    Великі люди, просто великі
    Ссылка
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