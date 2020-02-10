Артем ФРАНКОВ: «Динамо вернуло свои деньги»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал переход игрока «Динамо» Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию».
«Сейчас пошла тенденция фокусироваться на плохих новостях из стана киевского «Динамо». А я бы хотел обратить внимание на один переход. Нет, не Бенито и не Каргбо. А переход Дерлиса Гонсалеса, за которого парагвайская «Олимпия» заплатила пять миллионов долларов за пятьдесят процентов прав.
Что это означает? Во-первых, «Динамо» вернуло деньги, в свое время уплаченные за талантливого парагвайского футболиста, который в силу разных причин не подошел «Динамо». Можно долго спорить, почему. Во-вторых, «Динамо» сэкономило зарплату Гонсалесу, у которого 1,2 миллиона в год. И сейчас от него окончательно избавились. Более того, комбинация с приходом в «Динамо» Витора Буэно, который так один раз появился на поле в первой команде, была осуществлена именно для того, чтобы решить судьбу Дерлиса.
Хочу обратить ваше внимание на позитив, который получился в итоге и на то, кто занимался этим вопросом и его решил. Я считаю, что проблема была непростой. Обратите внимание: приходили сюда бразильцы и все кричали, нахрен они нам сдались? Да, пусть не подошли. Но по футбольным качествам этих игроков вопросов не возникало. И Буэно, и Че Че сейчас играют в основе «Сан-Паулу» и не «жужжат». А в «Динамо» есть люди, которые по-прежнему находятся в команде и их некуда пристроить по той простой причине, что они никому не нужны. И ситуация выглядит безвыходной. В сходу назовете того, о ком идет речь.
Кстати, можете вспомнить, кто рекомендовал и, кто подписывал. Это я к тому, что в истории любого клуба нет святых. У всех есть ошибочные и загадочно ошибочные решения такого рода», — считает Франков.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
-
Когда Виктор Леоненко высказывал свое мнение самому Лобановскому.
-
И лучший игрок Динамо К в 90-х был выброшел на помойку - сразу в Динамо-2, ЦСКА К, а потом Говерлу.
-
Несогласных с линией партии в Украине не продают в другие клубы (как это делают в цивилизованных странах), а списывают в утиль или выбрасывают на мусорку.
-
Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
-
В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
-
У нас что больше нет других мнений?
Ну а обвинять этот сайт к приверженности Динамо - смешно.
Ни один другой ресурс не печатает больше все пьяные бредни Леоненка , Сабо и прочих , в адрес Киевского клуба
Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
-
Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
-
В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
-
У нас что больше нет других мнений?
-
А Коле Морозюку - нельзя?
-
Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
-
А Коле Морозюку - нельзя?
-
Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
-
Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
-
Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
-
Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
-
Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
-
Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
-
Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
"Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
"Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
Какой выбор есть для молодых спортсменов?
-
В Шахтер и его клубы-сателиты?
Или в Динамо Киев и его клубы-сателиты?
Та не важно куда . Если человеку так плохо , он не сидит несколько лет в клубе , даже не заявляя о своих чувствах
https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=248
С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
-
Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
Какой выбор есть для молодых спортсменов?
-
В Шахтер и его клубы-сателиты?
Или в Динамо Киев и его клубы-сателиты?
-
Поэтому я давно перестал смотреть "Профутбол" и "Великий футбол"
-
Теперь смотрю только "ТаТоТаке", "Трындец" и"Вацко Лайф"
С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
-
Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
-
Видно, что свобода слова и освещение новостей с разных сторон уже непопулярны в среде спортивной журналистики.
-
Видно, что свобода слова и освещение новостей с разных сторон уже непопулярны в среде спортивной журналистики.
С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
-
Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
уверено и стремительно превращается в советские газеты
"Правда" (Суркис, 2+2, 1+1 и дружеские спортивные сайты-сателиты) и
"Известия" (ТРК Украина, каналы Футбол и дружеские спортивные сайты-сателиты)
-
Поэтому я давно перестал смотреть "Профутбол" и "Великий футбол"
-
Теперь смотрю только "ТаТоТаке", "Трындец" и"Вацко Лайф"
Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
-
Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
-
В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
-
У нас что больше нет других мнений?
Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
-
А Коле Морозюку - нельзя?
-
Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
-
Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
-
Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
-
Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
Какой выбор есть для молодых спортсменов?
-
В Шахтер и его клубы-сателиты?
Или в Динамо Киев и его клубы-сателиты?
Та не важно куда . Если человеку так плохо , он не сидит несколько лет в клубе , даже не заявляя о своих чувствах
С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
-
Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
-
Когда Виктор Леоненко высказывал свое мнение самому Лобановскому.
-
И лучший игрок Динамо К в 90-х был выброшел на помойку - сразу в Динамо-2, ЦСКА К, а потом Говерлу.
-
Несогласных с линией партии в Украине не продают в другие клубы (как это делают в цивилизованных странах), а списывают в утиль или выбрасывают на мусорку.
-
Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
-
В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
-
У нас что больше нет других мнений?
Ну а обвинять этот сайт к приверженности Динамо - смешно.
Ни один другой ресурс не печатает больше все пьяные бредни Леоненка , Сабо и прочих , в адрес Киевского клуба
-
А Коле Морозюку - нельзя?
-
Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
-
Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
-
Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
-
Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
"Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
"Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=248
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