Артем ФРАНКОВ: «Динамо вернуло свои деньги»

Специалист поделился мнением о переходе Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию»

  • 10.02.2020 11:41
  • 5587 просмотров
  • 27 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Динамо вернуло свои деньги»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал переход игрока «Динамо» Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию».

«Сейчас пошла тенденция фокусироваться на плохих новостях из стана киевского «Динамо». А я бы хотел обратить внимание на один переход. Нет, не Бенито и не Каргбо. А переход Дерлиса Гонсалеса, за которого парагвайская «Олимпия» заплатила пять миллионов долларов за пятьдесят процентов прав.

Что это означает? Во-первых, «Динамо» вернуло деньги, в свое время уплаченные за талантливого парагвайского футболиста, который в силу разных причин не подошел «Динамо». Можно долго спорить, почему. Во-вторых, «Динамо» сэкономило зарплату Гонсалесу, у которого 1,2 миллиона в год. И сейчас от него окончательно избавились. Более того, комбинация с приходом в «Динамо» Витора Буэно, который так один раз появился на поле в первой команде, была осуществлена именно для того, чтобы решить судьбу Дерлиса.

Хочу обратить ваше внимание на позитив, который получился в итоге и на то, кто занимался этим вопросом и его решил. Я считаю, что проблема была непростой. Обратите внимание: приходили сюда бразильцы и все кричали, нахрен они нам сдались? Да, пусть не подошли. Но по футбольным качествам этих игроков вопросов не возникало. И Буэно, и Че Че сейчас играют в основе «Сан-Паулу» и не «жужжат». А в «Динамо» есть люди, которые по-прежнему находятся в команде и их некуда пристроить по той простой причине, что они никому не нужны. И ситуация выглядит безвыходной. В сходу назовете того, о ком идет речь.

Кстати, можете вспомнить, кто рекомендовал и, кто подписывал. Это я к тому, что в истории любого клуба нет святых. У всех есть ошибочные и загадочно ошибочные решения такого рода», — считает Франков.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(17 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:58
    0
    jekаfunny, 10.02.2020 12:40
    Так я ж нигде не забираю право слова у Николая . Безусловно , он имеет полное право озвучивать свою позицию .
    Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
    Обычно тот, кто высказывает мнение будучи игроком Динамо сразу же переводится в глубокий запас, раньше в Динамо-2 или Динамо-3.
    -
    Когда Виктор Леоненко высказывал свое мнение самому Лобановскому.
    -
    И лучший игрок Динамо К в 90-х был выброшел на помойку - сразу в Динамо-2, ЦСКА К, а потом Говерлу.
    -
    Несогласных с линией партии в Украине не продают в другие клубы (как это делают в цивилизованных странах), а списывают в утиль или выбрасывают на мусорку.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:47
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:41
    Я не обсуждаю "правильность" или "неправильность" действий Коли Морозюка. Бог - судья каждому. Не Вы и не я.
    -
    Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
    -
    В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
    -
    У нас что больше нет других мнений?
    Я же не редактор сайта , для меня самого не понятно , чего такую « кликабельную» новость не дали .
    Ну а обвинять этот сайт к приверженности Динамо - смешно.
    Ни один другой ресурс не печатает больше все пьяные бредни Леоненка , Сабо и прочих , в адрес Киевского клуба
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:41
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:18
    Так я перечисленных людей и не считаю оплотами откровенности и честности .
    Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
    Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
    Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
    Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
    Я не обсуждаю "правильность" или "неправильность" действий Коли Морозюка. Бог - судья каждому. Не Вы и не я.
    -
    Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
    -
    В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
    -
    У нас что больше нет других мнений?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:40
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:33
    То есть Денисову, Франкову, Леоненко и Несенюку, которые очень лояльные к Динамо Киев и Шахтеру, можно высказывать свое мнение.
    -
    А Коле Морозюку - нельзя?
    -
    Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
    Так я ж нигде не забираю право слова у Николая . Безусловно , он имеет полное право озвучивать свою позицию .
    Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:33
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:22
    Я тоже не могу Трындец смотреть . Морозюка я каким то тупым и не считал . Но после вчера ничего о нем, у меня не поменялось.
    Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
    Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
    То есть Денисову, Франкову, Леоненко и Несенюку, которые очень лояльные к Динамо Киев и Шахтеру, можно высказывать свое мнение.
    -
    А Коле Морозюку - нельзя?
    -
    Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:30
    -1
    Все кричат что футбол вне политики. Так почему вы ведете себя так, как на поле политической брани?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:29
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:27
    Та понятно. Мы видим как Динамо Киев и Шахтер воюют на футбольном поле.
    -
    Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
    -
    Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
    -
    Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
    Как могут, так и воюют, это наш уровень. А вот пресса, для освещения а не обгажевания.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:27
    +1
    JulikoB, 10.02.2020 12:23
    Это мужество. А экстремизм, это воевать в прессе а не на футбольном поле.
    Та понятно. Мы видим как Динамо Киев и Шахтер воюют на футбольном поле.
    -
    Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
    -
    Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
    -
    Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:23
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:20
    Джордж Оруэлл
    "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
    Это мужество. А экстремизм, это воевать в прессе а не на футбольном поле.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:22
    0
    Ukraine Donetsk, 10.02.2020 12:17
    Как игрок он мне никогда не нравился. С недоумением смотрел на матчи ДК, где он еще и капитанскую повязку имел. Просто почитав на данном ресурсе посылы его жены на уровне ширинки подумал, что и Коля такой интеллектуал. Но вот вчера с интересом послушал то, что он говорил. Это при том, что сам трындец меня дико бесит.
    Я тоже не могу Трындец смотреть . Морозюка я каким то тупым и не считал . Но после вчера ничего о нем, у меня не поменялось.
    Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
    Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:20
    0
    JulikoB, 10.02.2020 12:16
    Коля мужественный человек, даже по его жене можно судить. Я себе представляю что мы от него услышим когда он разведется.
    Джордж Оруэлл
    "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:20
    +1
    alefteev77, 10.02.2020 12:16
    А куда в Украине можно пойти футболисту?
    Какой выбор есть для молодых спортсменов?
    -
    В Шахтер и его клубы-сателиты?
    Или в Динамо Киев и его клубы-сателиты?
    Так не только Украина , пусть в Бельгию идёт например .
    Та не важно куда . Если человеку так плохо , он не сидит несколько лет в клубе , даже не заявляя о своих чувствах
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:19
    0
    JulikoB, 10.02.2020 12:11
    С одной разницей, Суркис через СМИ боевые действия не ведет.
    Вот можете посмотреть как ведут себя представители Динамо Киев на дорогах в столице Украины
    https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=248
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:18
    +1
    alefteev77, 10.02.2020 12:14
    Морозюк в интервью сказал, что он не подходил Динамо и что ему тяжело там было играть.
    С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
    -
    Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
    Так я перечисленных людей и не считаю оплотами откровенности и честности .
    Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
    Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
    Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
    Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 10.02.2020 12:17
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:11
    Так то что, Хацкевич больше рыбак чем тренер - знали и до Коли. А умен, Николай стал видимо после того как начал хейтить ДК . Потому что до этого болельщики не Динамо , какими только эпитетами его не награждали - но явно не умным .
    Как игрок он мне никогда не нравился. С недоумением смотрел на матчи ДК, где он еще и капитанскую повязку имел. Просто почитав на данном ресурсе посылы его жены на уровне ширинки подумал, что и Коля такой интеллектуал. Но вот вчера с интересом послушал то, что он говорил. Это при том, что сам трындец меня дико бесит.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:16
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:13
    Кстати странно , почему Коля пока был в ДК не отказался от этой обременительной много тысячной ЗП и не попросил его выставить на трансфер , если ему так тяжело было ?
    Коля мужественный человек, даже по его жене можно судить. Я себе представляю что мы от него услышим когда он разведется.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:16
    0
    jekаfunny, 10.02.2020 12:13
    Кстати странно , почему Коля пока был в ДК не отказался от этой обременительной много тысячной ЗП и не попросил его выставить на трансфер , если ему так тяжело было ?
    А куда в Украине можно пойти футболисту?
    Какой выбор есть для молодых спортсменов?
    -
    В Шахтер и его клубы-сателиты?
    Или в Динамо Киев и его клубы-сателиты?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:14
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:12
    Денисову, Циганыку, Леоненку, Несенюку, Франкову, Шевчуку тоже платят. И ничего их мнение публикуются.
    -
    Поэтому я давно перестал смотреть "Профутбол" и "Великий футбол"
    -
    Теперь смотрю только "ТаТоТаке", "Трындец" и"Вацко Лайф"
    ТаТоТаке , почти перед каждым писем с Шахтёром , о поваляет Красникова в отставку . А через месяц это опровергает
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:14
    +3
    jekаfunny, 10.02.2020 12:11
    Так то что, Хацкевич больше рыбак чем тренер - знали и до Коли. А умен, Николай стал видимо после того как начал хейтить ДК . Потому что до этого болельщики не Динамо , какими только эпитетами его не награждали - но явно не умным .
    Морозюк в интервью сказал, что он не подходил Динамо и что ему тяжело там было играть.
    С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
    -
    Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:13
    0
    Кстати странно , почему Коля пока был в ДК не отказался от этой обременительной много тысячной ЗП и не попросил его выставить на трансфер , если ему так тяжело было ?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 11:57
    +5
    Прикольно, что редакция Sport.ua вообще никак не комментирует интервью Коли Морозюка, которое он дал YouTube канал Трындец, о состоянии дел в современном Динамо Киев.
    -
    Видно, что свобода слова и освещение новостей с разных сторон уже непопулярны в среде спортивной журналистики.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 10.02.2020 12:02
    +4
    alefteev77, 10.02.2020 11:57
    Прикольно, что редакция Sport.ua вообще никак не комментирует интервью Коли Морозюка, которое он дал YouTube канал Трындец, о состоянии дел в современном Динамо Киев.
    -
    Видно, что свобода слова и освещение новостей с разных сторон уже непопулярны в среде спортивной журналистики.
    Кстати да. После вьюх морозючки был плохого мнения и о нем. Но послушав вчера Колю понял, что он достаточно умен (особенно, как для футболиста). Полагаю, что если пойдет по тренерской тезе после карьеры футболиста, то сможет быть не хуже Реброва.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:14
    +3
    jekаfunny, 10.02.2020 12:11
    Так то что, Хацкевич больше рыбак чем тренер - знали и до Коли. А умен, Николай стал видимо после того как начал хейтить ДК . Потому что до этого болельщики не Динамо , какими только эпитетами его не награждали - но явно не умным .
    Морозюк в интервью сказал, что он не подходил Динамо и что ему тяжело там было играть.
    С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
    -
    Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:07
    +3
    Ukraine Donetsk, 10.02.2020 12:02
    Кстати да. После вьюх морозючки был плохого мнения и о нем. Но послушав вчера Колю понял, что он достаточно умен (особенно, как для футболиста). Полагаю, что если пойдет по тренерской тезе после карьеры футболиста, то сможет быть не хуже Реброва.
    Спортивная журналистика в Украине
    уверено и стремительно превращается в советские газеты
    "Правда" (Суркис, 2+2, 1+1 и дружеские спортивные сайты-сателиты) и
    "Известия" (ТРК Украина, каналы Футбол и дружеские спортивные сайты-сателиты)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:12
    +2
    JulikoB, 10.02.2020 12:07
    Заплатили Коле, вот он и озвучил написанное. Потому как своих мыслей у него нет.
    Денисову, Циганыку, Леоненку, Несенюку, Франкову, Шевчуку тоже платят. И ничего их мнение публикуются.
    -
    Поэтому я давно перестал смотреть "Профутбол" и "Великий футбол"
    -
    Теперь смотрю только "ТаТоТаке", "Трындец" и"Вацко Лайф"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:41
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:18
    Так я перечисленных людей и не считаю оплотами откровенности и честности .
    Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
    Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
    Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
    Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
    Я не обсуждаю "правильность" или "неправильность" действий Коли Морозюка. Бог - судья каждому. Не Вы и не я.
    -
    Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
    -
    В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
    -
    У нас что больше нет других мнений?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:33
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:22
    Я тоже не могу Трындец смотреть . Морозюка я каким то тупым и не считал . Но после вчера ничего о нем, у меня не поменялось.
    Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
    Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
    То есть Денисову, Франкову, Леоненко и Несенюку, которые очень лояльные к Динамо Киев и Шахтеру, можно высказывать свое мнение.
    -
    А Коле Морозюку - нельзя?
    -
    Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:27
    +1
    JulikoB, 10.02.2020 12:23
    Это мужество. А экстремизм, это воевать в прессе а не на футбольном поле.
    Та понятно. Мы видим как Динамо Киев и Шахтер воюют на футбольном поле.
    -
    Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
    -
    Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
    -
    Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:20
    +1
    alefteev77, 10.02.2020 12:16
    А куда в Украине можно пойти футболисту?
    Какой выбор есть для молодых спортсменов?
    -
    В Шахтер и его клубы-сателиты?
    Или в Динамо Киев и его клубы-сателиты?
    Так не только Украина , пусть в Бельгию идёт например .
    Та не важно куда . Если человеку так плохо , он не сидит несколько лет в клубе , даже не заявляя о своих чувствах
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:18
    +1
    alefteev77, 10.02.2020 12:14
    Морозюк в интервью сказал, что он не подходил Динамо и что ему тяжело там было играть.
    С самокритичностью у Морозюка все в порядке. Он с себя смеялся.
    -
    Вы слышали когда-либо искреннюю самокритику от Суркиса, Ахметова, Франкова, Денисова?
    Так я перечисленных людей и не считаю оплотами откровенности и честности .
    Просто мы же оба понимаем , что если бы Коля и дальше был в ДК то это интервью не вышло бы от слова совсем.
    Если ему было так тяжело в Киеве , нужно было просить его выставить на трансфер. А то как то странно выглядит .
    Он то и при Реброве не феерил , а после него вообще болела не знали за что и кто его ставит в состав ( кроме штрафных)
    Хацкевич который двумя руками и ногами до последнего цеплялся за кресло и Зп в 700к , наверное через месяц тоже рассажает как ему тяжело и плохо было , только во всем Морозюка уже обвинит
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 10.02.2020 12:17
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:11
    Так то что, Хацкевич больше рыбак чем тренер - знали и до Коли. А умен, Николай стал видимо после того как начал хейтить ДК . Потому что до этого болельщики не Динамо , какими только эпитетами его не награждали - но явно не умным .
    Как игрок он мне никогда не нравился. С недоумением смотрел на матчи ДК, где он еще и капитанскую повязку имел. Просто почитав на данном ресурсе посылы его жены на уровне ширинки подумал, что и Коля такой интеллектуал. Но вот вчера с интересом послушал то, что он говорил. Это при том, что сам трындец меня дико бесит.
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    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:16
    +1
    jekаfunny, 10.02.2020 12:13
    Кстати странно , почему Коля пока был в ДК не отказался от этой обременительной много тысячной ЗП и не попросил его выставить на трансфер , если ему так тяжело было ?
    Коля мужественный человек, даже по его жене можно судить. Я себе представляю что мы от него услышим когда он разведется.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:58
    0
    jekаfunny, 10.02.2020 12:40
    Так я ж нигде не забираю право слова у Николая . Безусловно , он имеет полное право озвучивать свою позицию .
    Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
    Обычно тот, кто высказывает мнение будучи игроком Динамо сразу же переводится в глубокий запас, раньше в Динамо-2 или Динамо-3.
    -
    Когда Виктор Леоненко высказывал свое мнение самому Лобановскому.
    -
    И лучший игрок Динамо К в 90-х был выброшел на помойку - сразу в Динамо-2, ЦСКА К, а потом Говерлу.
    -
    Несогласных с линией партии в Украине не продают в другие клубы (как это делают в цивилизованных странах), а списывают в утиль или выбрасывают на мусорку.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:47
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:41
    Я не обсуждаю "правильность" или "неправильность" действий Коли Морозюка. Бог - судья каждому. Не Вы и не я.
    -
    Я говорю о том, что нужно освещать разные точки зрения и разных людей.
    -
    В течение месяца тут раз 10 публикуют мнение Франкова, раз 5 мнение Несенюка, раз 10 мнение Денисов, раз 5 мнение Вацко.
    -
    У нас что больше нет других мнений?
    Я же не редактор сайта , для меня самого не понятно , чего такую « кликабельную» новость не дали .
    Ну а обвинять этот сайт к приверженности Динамо - смешно.
    Ни один другой ресурс не печатает больше все пьяные бредни Леоненка , Сабо и прочих , в адрес Киевского клуба
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:40
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:33
    То есть Денисову, Франкову, Леоненко и Несенюку, которые очень лояльные к Динамо Киев и Шахтеру, можно высказывать свое мнение.
    -
    А Коле Морозюку - нельзя?
    -
    Я бы на Вашем месте посмотрел интервью с Андреем Воробеем, которое он дал Вацку. Он похожее рассказал про условия в Шахтере при Луческу, про то как об украинских футболистов вытирают ноги.
    Так я ж нигде не забираю право слова у Николая . Безусловно , он имеет полное право озвучивать свою позицию .
    Но .... вот отношение к его словам , совершенно дурное , чем если бы он это озвучил ещё в бытность Хаца тренером .
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    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:29
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:27
    Та понятно. Мы видим как Динамо Киев и Шахтер воюют на футбольном поле.
    -
    Шахтер влетел Аталанте 0-3, скромной команде из Бергамо пригорода Милана.
    -
    Динамо на равных сыграло с Мальме и Лугано.
    -
    Воюют обе команды более чем достойно. Коля Морозюк в военных действиях участия не принимал.
    Как могут, так и воюют, это наш уровень. А вот пресса, для освещения а не обгажевания.
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    JulikoB
      JulikoB, 10.02.2020 12:23
    0
    alefteev77, 10.02.2020 12:20
    Джордж Оруэлл
    "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
    Это мужество. А экстремизм, это воевать в прессе а не на футбольном поле.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 10.02.2020 12:22
    0
    Ukraine Donetsk, 10.02.2020 12:17
    Как игрок он мне никогда не нравился. С недоумением смотрел на матчи ДК, где он еще и капитанскую повязку имел. Просто почитав на данном ресурсе посылы его жены на уровне ширинки подумал, что и Коля такой интеллектуал. Но вот вчера с интересом послушал то, что он говорил. Это при том, что сам трындец меня дико бесит.
    Я тоже не могу Трындец смотреть . Морозюка я каким то тупым и не считал . Но после вчера ничего о нем, у меня не поменялось.
    Типичная ситуация когда игрок , освоившийся на новом месте , хейтит место старое , где он не смог .
    Я ж говорю , ждём вью Хаца в котором он уже Колю обвинит
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:20
    0
    JulikoB, 10.02.2020 12:16
    Коля мужественный человек, даже по его жене можно судить. Я себе представляю что мы от него услышим когда он разведется.
    Джордж Оруэлл
    "Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм."
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 10.02.2020 12:19
    0
    JulikoB, 10.02.2020 12:11
    С одной разницей, Суркис через СМИ боевые действия не ведет.
    Вот можете посмотреть как ведут себя представители Динамо Киев на дорогах в столице Украины
    https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=248
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