Артем ФРАНКОВ: «Динамо вернуло свои деньги»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал переход игрока «Динамо» Дерлиса Гонсалеса в «Олимпию».

«Сейчас пошла тенденция фокусироваться на плохих новостях из стана киевского «Динамо». А я бы хотел обратить внимание на один переход. Нет, не Бенито и не Каргбо. А переход Дерлиса Гонсалеса, за которого парагвайская «Олимпия» заплатила пять миллионов долларов за пятьдесят процентов прав.

Что это означает? Во-первых, «Динамо» вернуло деньги, в свое время уплаченные за талантливого парагвайского футболиста, который в силу разных причин не подошел «Динамо». Можно долго спорить, почему. Во-вторых, «Динамо» сэкономило зарплату Гонсалесу, у которого 1,2 миллиона в год. И сейчас от него окончательно избавились. Более того, комбинация с приходом в «Динамо» Витора Буэно, который так один раз появился на поле в первой команде, была осуществлена именно для того, чтобы решить судьбу Дерлиса.

Хочу обратить ваше внимание на позитив, который получился в итоге и на то, кто занимался этим вопросом и его решил. Я считаю, что проблема была непростой. Обратите внимание: приходили сюда бразильцы и все кричали, нахрен они нам сдались? Да, пусть не подошли. Но по футбольным качествам этих игроков вопросов не возникало. И Буэно, и Че Че сейчас играют в основе «Сан-Паулу» и не «жужжат». А в «Динамо» есть люди, которые по-прежнему находятся в команде и их некуда пристроить по той простой причине, что они никому не нужны. И ситуация выглядит безвыходной. В сходу назовете того, о ком идет речь.

Кстати, можете вспомнить, кто рекомендовал и, кто подписывал. Это я к тому, что в истории любого клуба нет святых. У всех есть ошибочные и загадочно ошибочные решения такого рода», — считает Франков.