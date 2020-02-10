ФРЕД: «Нам не хватает креатива, особенно в полузащите»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал последние результаты.

«Сейчас нам не хватает многого. В первую очередь нам не хватает креатива, особенно в полузащите, некоторые парни иногда хотят сделать всё в одиночку.

Необходимо совершенствоваться как команда. Нам не хватает сплочённости, у нас много проблем внутри. У нас много дискуссий, хотя у каждой команды есть подобные проблемы, но у нас это очень большая проблема. Тщеславие тоже является проблемой, мы должны остановить всё это и просто выходить на поле.

У нас слишком много разговоров в раздевалке, но по факту нам нужно больше общаться на поле, сосредоточиться и сфокусироваться на своих основных задачах: становиться лучше и вернуть команду к победам. Мы должны находиться только на вершине.

Сульшер — хороший человек и тренер. Его методика работы для нас в новинку, он ещё молод, у него есть как положительные, так и отрицательные стороны, но он растёт и поможет завоевать команде титулы», - сказал Фред.

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