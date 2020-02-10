Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Счастлив на 100%»

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу над «Османлыспором» (4:2) в очередном поединке чемпионата.
«Когда счастлив на 100%. Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.
В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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