Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Счастлив на 100%»

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу над «Османлыспором» (4:2) в очередном поединке чемпионата.

«Когда счастлив на 100%. Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.