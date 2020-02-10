Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Счастлив на 100%»

Украинский форвард «Бурсаспора» доволен победой над «Османлыспором» (4:2)

  • 10.02.2020 09:50
  • 1853 просмотра
  • 2 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Счастлив на 100%»
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу над «Османлыспором» (4:2) в очередном поединке чемпионата.

«Когда счастлив на 100%. Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 19 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда счастлив на 100%🙈never give up 🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.02.2020 10:49
    +1
    он типа на банке сидит и радуется что выиграли?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.02.2020 10:22
    +1
    И подпись: "А ты сегодня покормил семью?"
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.02.2020 10:49
    +1
    он типа на банке сидит и радуется что выиграли?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 10.02.2020 10:22
    +1
    И подпись: "А ты сегодня покормил семью?"
    Ссылка
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