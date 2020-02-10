Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Была тяжелая игра»

Футболист «Зари» подвел итоги поединка с «Флямуртари» (1:0)

  • 10.02.2020 09:29
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Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Была тяжелая игра»
© dynamo.kiev.ua. Дмитрий Иванисеня

26-летний украинский полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня подвел итоги товарищеского матча с «Флямуртари» (1:0).

«Сегодня была тяжелая игра. Во-первых, потому что погодные условия. Был сильный ветер, плюс поле не очень хорошего качества. Команда много бегала, много отбирала. Вышла тяжелая игра. Но главное, что все живы-здоровы, сыграли 90 минут. Добились положительного результата, не пропустили. Здорово, что все так вышло», — отметил Иванисеня.

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Источник — ФК Заря

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