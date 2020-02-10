Шахтер вернулся в Украину

После матча с «Вентспилсом» (1:0) «горняки» из Белека отправились автобусом в Анталью, а оттуда совершили двухчасовой перелет и в 17:00 приземлились в аэропорту Борисполя. Вместе с первой командой в Киев вернулся молодежный состав.

Луиш Каштру предоставил игрокам один выходной, а уже во вторник, 11 февраля, футболисты вновь соберутся на тренировочном поле и продолжат готовиться к официальным поединкам.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бенфика» состоится 20 февраля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 19:55.