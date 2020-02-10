Бавария хочет купить Фирмино

Мюнхенский клуб нацелился на форварда «Ливерпуля»

  • 10.02.2020 08:07
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Бавария хочет купить Фирмино
© twitter

«Бавария» собирается купить форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Как отмечает английская пресса, мюнхенцы предложат за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Фирмино провел 25 матчей в АПЛ, забил 8 мячей и сделал 7 ассистов. 

Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелилась на 19-летнего защитника «Аякса».

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Источник — Daily Express

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