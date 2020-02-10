Бавария хочет купить Фирмино

«Бавария» собирается купить форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Как отмечает английская пресса, мюнхенцы предложат за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Фирмино провел 25 матчей в АПЛ, забил 8 мячей и сделал 7 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелилась на 19-летнего защитника «Аякса».
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Источник — Daily Express
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