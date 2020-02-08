Бавария нацелилась на 19-летнего защитника Аякса

«Бавария» собирается подписать правого защитника «Аякса» Сержиньо Деста.
Как сообщает немецкая пресса, мюнхенский клуб пытался купить игрока в январе, но этого сделать не удалось. Ожидается, что «Бавария» попробует вновь осуществить трансфер Деста летом.
«Аякс» готов продать 19-летнего футболиста, но хочет выручить за него серьёзную сумму.
Дест является воспитанником амстердамцев, за основную команду сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Лемара.
Источник — De Telegraaf
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