Бавария нацелилась на 19-летнего защитника Аякса

«Бавария» собирается подписать правого защитника «Аякса» Сержиньо Деста.

Как сообщает немецкая пресса, мюнхенский клуб пытался купить игрока в январе, но этого сделать не удалось. Ожидается, что «Бавария» попробует вновь осуществить трансфер Деста летом.

«Аякс» готов продать 19-летнего футболиста, но хочет выручить за него серьёзную сумму.

Дест является воспитанником амстердамцев, за основную команду сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать Лемара.