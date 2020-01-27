Бавария хочет подписать Лемара

Хавбек мадридского «Атлетико» и национальной сборной Франции Тома Лемар заинтересовал мюнхенскую «Баварию».
Немецкий клуб рассматривает вариант с покупкой игрока зимой. Хавбек не прочь сменить клуб, так как не имеет твердого места в составе «матрасников».
Француз входит также в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».
В нынешнем сезоне Лемар провел 15 матчей в испанской Примере. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов обменять Лемара в «Арсенал» на Ляказетта.
Источник — France Football
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