Бавария хочет подписать Лемара

Хавбек мадридского «Атлетико» и национальной сборной Франции Тома Лемар заинтересовал мюнхенскую «Баварию».

Немецкий клуб рассматривает вариант с покупкой игрока зимой. Хавбек не прочь сменить клуб, так как не имеет твердого места в составе «матрасников».

Француз входит также в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона».

В нынешнем сезоне Лемар провел 15 матчей в испанской Примере. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов обменять Лемара в «Арсенал» на Ляказетта.