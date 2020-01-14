Атлетико готов обменять Лемара в Арсенал на Ляказетта

Мадридский «Атлетико» собирается усилить свой состав нападающим «Арсенала» Александром Ляказеттом.

Как сообщает Marca, «матрасники» готовы предложить лондонцам за француза своего хавбека Тома Лемара.

Отметим, что «Атлетико» рассматривает Ляказетта в качестве альтернативы фоварду ПСЖ Эдинсону Кавани, которого клуб хочет вскоре подписать.

В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 21 матче. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2023 года.