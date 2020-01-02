Тоттенхэм собирается арендовать Тома Лемара

«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Атлетико» Тома Лемара.
Как сообщает английская пресса, лондонский клуб хочет арендовать футболиста до конца сезона с опцией выкупа контракта.
Также на игрока претендует «Арсенал». Сам Лемар хочет сменить клуб, но «Атлетико» хочет вернуть потраченные на него 72 миллиона евро.
В этом сезоне Лемар сыграл 21 матч за мадридский клуб.
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Источник — Tuttomercatoweb.com
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