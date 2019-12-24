Арсенал намерен купить Лемара

Французский хавбек «Атлетико» Тома Лемар этой зимой может продолжить карьеру в «Арсенале».
24-летний футболист является одной из трансферных целей лондонского клуба.
В этом сезоне Лемар провел 23 матча за «Атлетико» и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что тренер «Арсенала» Микель Артета хочет, чтобы клуб купил форварда «Байера» Кевина Фолланда.
Источник — Calciomercato
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