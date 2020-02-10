Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Новичкам нужно время, чтобы набрать кондиции»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко - о первом контрольном матче на сборе. «Днепр-1» сыграл вничью с «Жетысу» (1:1).

- Отмечу хорошее качество игры - это самое главное. Были хорошие моменты. В первом тайме у наших ворот было не так много создано, во втором - несколько больше. Но радует то, что мы имели моменты и в первом, и во втором таймах. Это очень важно. Мы нацеливали ребят на атакующую игру, создавать моменты и довольны, что это получилось.

- Опять забил Супряга, а вы игрой во втором тайме Хобленко?

- Да, довольны. Он хорошо действовал, очень много цеплялся за мяч, угрожал воротам, создавал напряжение. Проблема в том, что Алексей пропускает игру с «Карпатами» из-за дисквалификации, другие футболисты также не будут играть, поэтому пробуем различные сочетания, несмотря уже заранее в матче чемпионата.

- С учетом большого количества новичков, видите ли вы, что игроки уже понимают друг друга?

- Нужно время. Некоторые из них не играли долгое время, поэтому стоит вопрос не только взаимопонимание, но и того, чтобы они получили оптимальных кондиций. Это касается и Тейлора, и Адамюка, и Цурикова. Ребята еще не набрали оптимальную форму, в которой их привыкли видеть.