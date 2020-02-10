Антонио КОНТЕ: «Это была особенная ночь для Интера»

Главный тренер «Интера» – о волевой победе над «Миланом»

  • 10.02.2020 03:43
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Антонио КОНТЕ: «Это была особенная ночь для Интера»
© romapress.net. Антонио Конте

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (4:2) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

«Это была особенная ночь для «Интера». После первого тайма у нас были большие проблемы в этом сезоне. Мы были близки к провалу. Но потом мы вернули баланс, поняли, где и что нам нужно улучшить, поверили в то, что делаем. Это всё заслуга игроков», - сказал Конте.

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Источник — Sky Sport Italia

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