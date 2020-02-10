Антонио КОНТЕ: «Это была особенная ночь для Интера»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (4:2) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

«Это была особенная ночь для «Интера». После первого тайма у нас были большие проблемы в этом сезоне. Мы были близки к провалу. Но потом мы вернули баланс, поняли, где и что нам нужно улучшить, поверили в то, что делаем. Это всё заслуга игроков», - сказал Конте.