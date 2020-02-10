Лацио установил рекорд по длительности серии без поражений

Римский «Лацио» установил для себя рекорд – 18 матчей подряд без поражений в чемпионате Италии.

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Парму» с минимальным счетом 1:0.

«Лацио» набрал 53 очка, всего на одно меньше, чем у «Ювентуса».