Лацио установил рекорд по длительности серии без поражений

Римский «Лацио» установил для себя рекорд – 18 матчей подряд без поражений в чемпионате Италии.
Напомним, в матче 23-го тура чемпионата Италии «Лацио» на выезде обыграл «Парму» с минимальным счетом 1:0.
«Лацио» набрал 53 очка, всего на одно меньше, чем у «Ювентуса».
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Источник — Opta
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