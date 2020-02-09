Лацио снова выиграл и почти настиг Ювентус

Учитывая вчерашнее поражение «Ювентуса», сегодня «Лацио» мог почти догнать соперника в таблице чемпионата Италии.

И римляне сделали это, обыграв «Парму» 1:0. Команда не проигрывает в чемпионате с сентября.

«Лацио» набрал 53 очка, всего на одно меньше, чем у «Ювентуса». Позже свой матч сыграет «Интер», который в случае победы над «Миланом», догонит туринцев.

Парма - Лацио 0:1

Гол: Кайседо, 41

Лацио: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Лейва (Катальди, 82), Пароло, Марушич (Лаццари, 57), Джони, Луис Альберто, Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле