23-й тур
Парма
0:1
Лацио
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лацио снова выиграл и почти настиг Ювентус

Римляне в чемпионате Италии демонстрируют завидную стабильность

  • 09.02.2020 20:57
  • 1259 просмотров
  • 2 комментария
Лацио снова выиграл и почти настиг Ювентус
© twitter.com/OfficialSSLazio

Учитывая вчерашнее поражение «Ювентуса», сегодня «Лацио» мог почти догнать соперника в таблице чемпионата Италии.

И римляне сделали это, обыграв «Парму» 1:0. Команда не проигрывает в чемпионате с сентября.

«Лацио» набрал 53 очка, всего на одно меньше, чем у «Ювентуса». Позже свой матч сыграет «Интер», который в случае победы над «Миланом», догонит туринцев.

Парма - Лацио 0:1
Гол: Кайседо, 41

Лацио: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Лейва (Катальди, 82), Пароло, Марушич (Лаццари, 57), Джони, Луис Альберто, Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 09.02.2020 21:18
    0
    Лацио открытие нынешнего сезона! Это будет бомба, если именно они прервут чемпионство Ювентуса, а не Наполи и Интер, как перед началом сезона казалось.
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 09.02.2020 21:05
    0
    Forzaaaaaaaa!!!!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 09.02.2020 21:18
    0
    Лацио открытие нынешнего сезона! Это будет бомба, если именно они прервут чемпионство Ювентуса, а не Наполи и Интер, как перед началом сезона казалось.
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 09.02.2020 21:05
    0
    Forzaaaaaaaa!!!!
    Ссылка
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