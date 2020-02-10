Кике СЕТЬЕН: «Очень доволен игрой, результатом и всем остальным»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал победу над «Бетисом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Непросто перевернуть игру, дважды уступая в счете, но нам это удалось. «Барселона» прибавляет во многих вещах, и я очень доволен игрой, результатом и всем остальным. Но нам по-прежнему есть куда расти. Но это очень важная победа на поле соперника, с чем у нас бывают трудности. В Бильбао мы не заслуживали поражения, но сегодня мы победили», - сказал Сетьен.