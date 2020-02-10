Бетис – Барселона – 2:3. Видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» со счетом 3:2.
Лучшие моменты матча Реал Бетис - Барселона
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Клеман Легле (Барселона).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Набиль Фекир (Реал Бетис).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
|6'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Каналес (Реал Бетис).
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Источник — Sport.ua
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