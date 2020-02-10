Ромелу ЛУКАКУ: «В первом тайме давали Милану слишком много пространства»

Нападающий «Интера» – о победе в миланском дерби

  • 10.02.2020 02:20
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Ромелу ЛУКАКУ: «В первом тайме давали Милану слишком много пространства»
© Bleacher Report. Ромелу Лукаку

Бельгийский форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Миланом» (4:2) в матче 23-го тура итальянской Серии А.

«Думаю, в первой половине мы давали «Милану» слишком много пространства, и соперник заслуживает поздравлений за игру в первом тайме. Во втором тайме мы играли более интенсивно и заслужили победу

Я здесь, чтобы побеждать, и мы выиграли сегодня, поэтому я очень рад. Все благодаря моим партнерам, тренеру и его штабу. Переезжая в Италию, я знал, что это самый тяжелый чемпионат для нападающих, но эти люди действительно помогли мне освоиться», - сказа Лукаку.

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Источник — Football-Italia

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