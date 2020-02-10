Байер установил ценник на Хавертца

Мюнхенская «Бавария» не может договориться по трансферу полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хавертца.

По данным источника, леверкузенцы оценивают игрока в 130 млн евро. Руководство «Баварии» скептически оценивает трансфер хавбека за такую сумму, хотя на его приобретении настаивает главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором четырех забитых мячей, отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался покупать Хавертца за 100 млн евро.