Байер установил ценник на Хавертца

Леверкузенский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего хавбека 130 млн евро

  • 10.02.2020 01:58
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Байер установил ценник на Хавертца
© Bundesliga. Кай Хавертц

Мюнхенская «Бавария» не может договориться по трансферу полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хавертца.

По данным источника, леверкузенцы оценивают игрока в 130 млн евро. Руководство «Баварии» скептически оценивает трансфер хавбека за такую сумму, хотя на его приобретении настаивает главный тренер клуба Ханс-Дитер Флик.

Отметим, что в этом сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором четырех забитых мячей, отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отказался покупать Хавертца за 100 млн евро.

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Источник — Sport1

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