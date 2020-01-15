Манчестер Юнайтед отказался покупать Хавертца за 100 млн евро

20-летний хавбек леверкузенского «Байера» Кай Хавертц не перейдет в английский «Манчестер Юнайтед» в январе.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» делал запрос по игроку в зимнее трансферное окно, но немецкий клуб установил ценник за игрока в размере более 100 млн евро. Английский клуб отказался приобретать игрока за такую сумму.
Отметим, то в этом сезоне Хавертц провел 14 матчей в чемпионате Германии, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не может договориться со «Спортингом» о цене на Фернандеша.
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Источник — The Athletic
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