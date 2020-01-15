Манчестер Юнайтед отказался покупать Хавертца за 100 млн евро

20-летний хавбек леверкузенского «Байера» Кай Хавертц не перейдет в английский «Манчестер Юнайтед» в январе.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» делал запрос по игроку в зимнее трансферное окно, но немецкий клуб установил ценник за игрока в размере более 100 млн евро. Английский клуб отказался приобретать игрока за такую сумму.

Отметим, то в этом сезоне Хавертц провел 14 матчей в чемпионате Германии, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.