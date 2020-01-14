Манчестер Юнайтед не может договориться со Спортингом о цене на Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с лиссабонским «Спортингом» о трансфере 25-летнего португальского полузащитника Бруну Фернандеша.
«Спортинг» хочет получить за своего футболиста €75 миллионов. «Манчестер Юнайтед» предлагает за игрока €58 миллионов и еще €12 миллионов в качестве бонусов. Переговоры между клубами продолжаются.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.
В активе Бруну 19 матчей за сборную Португалии, где он забил 2 мяча.
Источник — Daily Mail
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