Карпаты – Металлург Бекабад – 2:1. Видео голов и обзор матча

Львовские «Карпаты» провели свой 4-й спарринг на турецких сборах. 8 февраля «зелено-белые» противостояли команде из Узбекистана – бекабадському «Металлургу».
Очень сильный и холодный ветер сопровождал игру команд на протяжении всего матча. Подопечные Романа Санжара уступали сопернику, однако сумели переломить ход поединка и одержать волевую победу со счетом 2:1.
Товарищеский матч
8 февраля, Белек (Турция)
«Карпаты» (Львов, Украина) – «Металлург» (Бекабад, Узбекистан) – 2:1
Голы: Клец, 45, Козак, 70 – Абдулхаков, 13.
«Карпаты» Львов: Кудрик (Каниболоцкий, 46), Дубинчак (Слива, 65), Халл (Тлумак, 67), Мартинс, Якимец (Г. Пасич, 32), Клец (Хахлев, 63), Назарина (Толочко, 69), Притула (Козак, 46), Лях (Танчик, 46), Лейоус (Дженнингс, 46), Бойчук (Кириленка, 70).
Главный тренер – Роман Санжар.
«Металлург» Бекабад: Лобанов, Таджиев, Андреев, Отахонов, Шипилов, Кутибаев, Чумак, Абдулхаков, Убайдуллаев, Бобожонов, Исаев.
Главный тренер – Андрей Шипилов.
Источник — ФК Карпаты
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