21-й тур
Бавария
0:0
РБ Лейпциг
09.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария сыграла вничью с РБ Лейцпиг, фанаты вывесили оскорбительный баннер

Встреча двух лидеров Бундеслиги завершилась без забитых голов

  • 09.02.2020 21:03
  • 2298 просмотров
  • 2 комментария
Бавария сыграла вничью с РБ Лейцпиг, фанаты вывесили оскорбительный баннер
© Twitter

9 февраля состоялся один матч 21-го тура чемпионата Германии. «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейцпиг». Фанаты хозяев поля вывесили оскорбительный баннер (см. фото).

 «Бавария» сохранила первое место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» отстает от мюнхенского клуба на одно очко. Встреча «Боруссии» М и «Кельна» была перенесена из-за плохой погоды.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (43 очка), «РБ Лейпциг» (42), «Боруссия» Д и «Боруссия» М (по 39), «Байер» (37), «Шальке» (по 35).

Бундеслига. 21-й тур

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 0:0

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 67), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Коутинью, 60), Горецка (Коман, 85), Дэйвис, Левандовски.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Ольмо (Шик, 69), Адамс, Вернер (Поульсен, 90+4).

Предупреждения: Лаймер, 36. Упамекано, 50. Киммих, 57. Павар, 90+3.

Судья: Фриц (Германия).

Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 09.02.2020 21:26
    -1
    Решил посмотреть матч не только как лидеров,но и по той же причине,что и Маур,да много воды утекло после жеребевки ЛЧ(Тотем-вниз,Лейпциг-вверх),тяжело будет Тотему (еще и без Кейна),полагаю к сожалению мало что светит Тотему,т.к. Лейпциг хорош,как по даному матчу то ничья-справедлива,жаль что без голов.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 09.02.2020 21:19
    +1
    FUCK BM
    Пора уже скидывать их с трона
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 09.02.2020 21:19
    +1
    FUCK BM
    Пора уже скидывать их с трона
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности