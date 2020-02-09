Бавария сыграла вничью с РБ Лейцпиг, фанаты вывесили оскорбительный баннер

9 февраля состоялся один матч 21-го тура чемпионата Германии. «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейцпиг». Фанаты хозяев поля вывесили оскорбительный баннер (см. фото).

«Бавария» сохранила первое место в турнирной таблице. «РБ Лейпциг» отстает от мюнхенского клуба на одно очко. Встреча «Боруссии» М и «Кельна» была перенесена из-за плохой погоды.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (43 очка), «РБ Лейпциг» (42), «Боруссия» Д и «Боруссия» М (по 39), «Байер» (37), «Шальке» (по 35).

Бундеслига. 21-й тур

«Бавария» – «РБ Лейпциг» – 0:0

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 67), Алаба, Павар, Киммих, Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри (Коутинью, 60), Горецка (Коман, 85), Дэйвис, Левандовски.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Нкунку (Лукман, 82), Ольмо (Шик, 69), Адамс, Вернер (Поульсен, 90+4).

Предупреждения: Лаймер, 36. Упамекано, 50. Киммих, 57. Павар, 90+3.

Судья: Фриц (Германия).

Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги