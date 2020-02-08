21-й тур
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РБ Лейпциг
09.02.2020 19:00   ТВ-трансляция: 

Бавария – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч, который может стать определяющим в борьбе за серебряную салатницу

  • 08.02.2020 11:19
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Бавария – Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
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В воскресенье, 9-го февраля, в Мюнхене состоится матч 21-го тура чемпионата Германии, в котором местная «Бавария» на стадионе «Альянц Арена» будет принимать «Лейпциг».

«Бавария» подходит к этому матчу с серией из шести побед в Бундеслиге. Лишь в минувшем туре команда Ханси Флика сумела воспользоваться осечкой «Лейпцига» и выйти на первое место. Но гандикап составляет лишь одно очко, так что уютно себя чувствовать на вершине турнирной таблицы баварцы не могут.

В Лиге чемпионов у «Баварии» дела в первой половине сезона шли просто безупречно. Шесть побед и первое место в группе с 18 очками в активе - идеальное выступление. Но в 1/8 финала турнира противостоять чемпиону Германии будет лондонский «Челси», так что выйти в четвертьфинал будет очень сложно.

«Лейпциг» в этом году в еврокубках стартует на неделю раньше. В 1/8 финала Лиги чемпионов «быкам» предстоит сыграть с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом», который дважды проиграл «Баварии» на групповом раунде и занял второе место. «Лейпциг» забрал 11 очков в группе с «Лионом», «Бенфикой» и «Зенитом», но это не помешало ему занять первое место.

«Лейпциг» в этом сезоне имеет отличные шансы стать чемпионом Германии. После 20 туров у него 41 очко, отставание от «Баварии» составляет один балл. Предстоящий матч может стать определяющим в борьбе за серебряную салатницу. 

В любом случае, этот поединок будет сразу за шесть очков. Если «Лейпциг» проиграет, то догнать «Баварию» будет сложно. Придется не только идеально выступать, но и рассчитывать на осечки мюнхенцев.

Букмекеры считают «Баварию» явным фаворитом матча. Они предлагают на победу чемпионов Германии коэффициент 1,44, на ничью можно поставить за 5,75, а успех «Лейпцига» оценивается в 6,50.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар, Алькантара, Киммих, Мюллер, Горецка, Перишич, Левандовски.

«Лейпциг»: Гулачи – Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукиеле, Нкунку, Лаймер, Адамс, Забитцер, Шик, Вернер.

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9 февраля, воскресенье

«Бавария» – «Лейпциг»
Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 19:00
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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