Зидан одержал 88-ю победу в Ла Лиге с Реалом и опередил Моуриньо

Французский специалист Зинедин Зидан отпраздновал 88-ю победу на посту наставника мадридского «Реала» в Ла Лиге.
По этому показателю он опередил Жозе Моуриньо, у которого остается 87 побед в Ла Лиге.
Мадридский «Реал» в очередном матче Ла Лиги переиграл на выезде «Осасуну» со счетом 4:1.
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Источник — Sport.ua
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