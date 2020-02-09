Зидан одержал 88-ю победу в Ла Лиге с Реалом и опередил Моуриньо

Французский специалист Зинедин Зидан отпраздновал 88-ю победу на посту наставника мадридского «Реала» в Ла Лиге.

По этому показателю он опередил Жозе Моуриньо, у которого остается 87 побед в Ла Лиге.

Мадридский «Реал» в очередном матче Ла Лиги переиграл на выезде «Осасуну» со счетом 4:1.