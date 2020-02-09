Маркос АНТОНИО: «Шахтеру важно подготовиться именно к матчу с Бенфикой»

В воскресенье «Шахтер» завершил сбор в Турции победой над «Вентспилсом», а решающий гол забил хавбек Маркос Антонио.

«Чувствую себя хорошо в любое время суток. Мы очень много работали. У нас есть еще 10 дней до первого официального матча».

«Сейчас важно подготовиться именно к матчу с «Бенфикой». Нужно откорректировать некоторые детали, чтобы мы продолжали идти вперед и показали себя на высоком уровне в первой игре», – сказал Маркос Антонио.

Матч Лиги Европы состоится 20-го февраля.