Маркос АНТОНИО: «Шахтеру важно подготовиться именно к матчу с Бенфикой»

Команда завершила сбор в Турции

  • 09.02.2020 18:40
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Маркос АНТОНИО: «Шахтеру важно подготовиться именно к матчу с Бенфикой»
© shakhtar.com

В воскресенье «Шахтер» завершил сбор в Турции победой над «Вентспилсом», а решающий гол забил хавбек Маркос Антонио.

«Чувствую себя хорошо в любое время суток. Мы очень много работали. У нас есть еще 10 дней до первого официального матча».

«Сейчас важно подготовиться именно к матчу с «Бенфикой». Нужно откорректировать некоторые детали, чтобы мы продолжали идти вперед и показали себя на высоком уровне в первой игре», – сказал Маркос Антонио.

Матч Лиги Европы состоится 20-го февраля.

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Источник — Футбол 1/2/3

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