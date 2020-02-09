Маркос АНТОНИО: «Шахтеру важно подготовиться именно к матчу с Бенфикой»

В воскресенье «Шахтер» завершил сбор в Турции победой над «Вентспилсом», а решающий гол забил хавбек Маркос Антонио.
«Чувствую себя хорошо в любое время суток. Мы очень много работали. У нас есть еще 10 дней до первого официального матча».
«Сейчас важно подготовиться именно к матчу с «Бенфикой». Нужно откорректировать некоторые детали, чтобы мы продолжали идти вперед и показали себя на высоком уровне в первой игре», – сказал Маркос Антонио.
Матч Лиги Европы состоится 20-го февраля.
Источник — Футбол 1/2/3
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